Автобус № 196 «ДС Малиновка-4 — С. Ковалевской» станет скоростным, некоторые его остановки отменили

С 13 января в работу автобусов № 196 внесут изменения, им присвоят статус скоростных.





Из-за низкого пассажиропотока на этом маршруте отменяются остановки «Сергея Есенина, 111», «Белецкого», «Юго-Запад-3», «Гостиница «Звезда» — при движении в обоих направлениях.

Автобусы с диспетчерской станции «Малиновка-4» будут отправляться в 8.22, 9.33, 11.23, 12.33, 13.46, 14.46, 15.45, 17.49, 19.17, с остановки «Переулок С. Ковалевской» — в 7.35, 9.00, 10.42, 11.57, 13.26, 14.20, 15.22, 16.32, 18.33, 19.54.



