Приближается один из самых больших православных праздников – Рождество Христово.
Праздничные Богослужения пройдут в Храме Святителя Николая Чудотворца :
|6 января, понедельник
|18.00 ч.
|7 января, вторник
|8.00 ч.
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Когда пройдут Рождественские Богослужения в Храме Святителя Николая Чудотворца
04.01.2020 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Приближается один из самых больших православных праздников – Рождество Христово.
Праздничные Богослужения пройдут в Храме Святителя Николая Чудотворца :
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Приближается один из самых больших православных праздников – Рождество Христово. Праздничные Богослужения пройдут в Храме Святителя Николая...
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