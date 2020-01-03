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В квартире в Гродно обнаружены тела супругов и их сына

04.01.2020 15:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В квартире в Гродно обнаружены тела супругов и их сына
Фото: / TUT.by

Как стало известно, вечером 3 января в милицию позвонила жительница многоэтажного дома по улице Пушкина в Гродно. Она сообщила, что из соседней квартиры чувствуется специфический запах, хозяева дверь не открывают.

В квартире в Гродно обнаружены тела супругов и их сына В Минском районе из водохранилища достали тела двух мужчин

Как сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна ПОЗНЯК, следователями были обнаружены в квартире тела троих человек – 65-летних супругов и их 39-летнего сына. Трупы без видимых телесных повреждений, следов проникновения в квартиру не обнаружено.

Следователями с места происшествия изъяты медицинские препараты, бутылки из-под спиртного, по которым планируется производство различных исследований, назначено производство судебно-медицинских экспертиз. Опрошенные жильцы дома пояснили, что в последний раз они видели соседей в середине декабря 2019 года.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По информации TUT.by со ссылкой на МВД, в смерти семьи нет криминального следа.

 
Теги: Гродно
 
 
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По факту обнаружения тел проверку проводит Следственный комитет.
 
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