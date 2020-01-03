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«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира

04.01.2020 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перенесёмся под своды «Чижовка-Арены», где продолжается праздник хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у Натальи Федорцовой. На связь со студией выходит наш корреспондент. 

«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира

Наталья Федорцова, корреспондент:
Совсем недавно «Чижовка-Арена» принимала международный чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. И вот спустя меньше чем через месяц у нас есть возможность поболеть за белорусскую команду здесь, дома.

«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира

Во второй день турнира нас ждет несколько матчей. Началась первая игра, прошел первый период, в котором сборная России встречается со сборной Балтии. К этому времени счет на табло  3:2.

Подробнее  в видеоматериале

Люди в материале: Наталья Федорцова
 
 
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Новости Беларуси. Перенесёмся под своды «Чижовка-Арены», где продолжается праздник хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние новости о ходе...
 
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