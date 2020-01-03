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«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перенесёмся под своды «Чижовка-Арены», где продолжается праздник хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у Натальи Федорцовой. На связь со студией выходит наш корреспондент.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Во второй день турнира нас ждет несколько матчей. Началась первая игра, прошел первый период, в котором сборная России встречается со сборной Балтии. К этому времени счет на табло – 3:2.
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Новости Беларуси. Перенесёмся под своды «Чижовка-Арены», где продолжается праздник хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние новости о ходе...
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