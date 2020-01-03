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Жилой дом горел ночью в Чудине

04.01.2020 15:50 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня ночью, 4 января, в 01-09 в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Чудин, ул. 8 Марта, д.2.

По прибытии к месту вызова работников Ганцевичского РОЧС установлено, что кровля жилого дома охвачена огнем полностью.

Жилой дом горел ночью в Чудине

В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены на всей площади, имущество. Пострадавших нет.

Жилой дом горел ночью в Чудине

Ганцевичский РОЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Не допускать курение в постели, быть осторожным при эксплуатации теплогенерирующих устройств и агрегатов.

Жилой дом горел ночью в Чудине

При возникновении чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщить в службу спасения по номеру 101.


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Сегодня ночью, 4 января, в 01-09 в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу:
 
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