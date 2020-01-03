На прощание с Сулеймани в Багдаде пришли тысячи людей



Irak Bagdad Trauermarsch für Kassem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis (Reuters/W. al-Okili)





Тысячи человек присоединились в субботу, 4 января, к траурному шествию в Багдаде по случаю государственных похорон и прощания с командующим спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-лейтенантом Касемом Сулеймани, который был убит днем ранее в результате ракетного удара США в районе международного аэропорта Багдада.





Многие из собравшихся были одеты в белое, они несли флаги Ирака и военизированных формирований, лояльных Сулеймани. Как передает агентство AP, участники шествия оплакивали также заместителя главы группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандиса, который считался советником генерала. Наряду с Сулеймани и аль-Мухандисом в ходе воздушного удара США погибли еще порядка восьми человек, включая его спутников и охранников.





Процессия стартовала от мечети имама Мусы Аль-Казима - одной из самых почитаемых шиитских святынь Багдада. Шествие сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции.





Траурные мероприятия завершатся в Эн-Наджафе, священном городе мусульман-шиитов на юге Ирака, в 157 километрах от Багдада, передает агентство AFP. Тела и останки погибших членов группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" будут захоронены, солдатов КСИР - доставлены авиатранспортом в Иран, который объявил трехдневный траур по Сулеймани.





Церемонию прощания посетил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди. Он осудил атаку США как "агрессию в отношении Ирака".





Экстренное заседание парламента Ирака





В субботу, 4 января, однопалатный парламент - Совет представителей - соберется на экстренную сессию, чтобы, по словам вице-спикера Хасана аль-Кааби, принять решения, которые "положат конец присутствию США в Ираке".





Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".



