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На прощание с Сулеймани в Багдаде пришли тысячи людей

04.01.2020 15:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Церемонию прощания с генералом Сулеймани посетил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака. Парламент страны 4 января соберется на экстренную сессию, чтобы "положить конец присутствию США в Ираке".


  Irak Bagdad Trauermarsch für Kassem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis (Reuters/W. al-Okili)

Тысячи человек присоединились в субботу, 4 января, к траурному шествию в Багдаде по случаю государственных похорон и прощания с командующим спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-лейтенантом Касемом Сулеймани, который был убит днем ранее в результате ракетного удара США в районе международного аэропорта Багдада.

Многие из собравшихся были одеты в белое, они несли флаги Ирака и военизированных формирований, лояльных Сулеймани. Как передает агентство AP, участники шествия оплакивали также заместителя главы группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандиса, который считался советником генерала. Наряду с Сулеймани и аль-Мухандисом в ходе воздушного удара США погибли еще порядка восьми человек, включая его спутников и охранников.

Процессия стартовала от мечети имама Мусы Аль-Казима - одной из самых почитаемых шиитских святынь Багдада. Шествие сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции.

Траурные мероприятия завершатся в Эн-Наджафе, священном городе мусульман-шиитов на юге Ирака, в 157 километрах от Багдада, передает агентство AFP. Тела и останки погибших членов группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" будут захоронены, солдатов КСИР - доставлены авиатранспортом в Иран, который объявил трехдневный траур по Сулеймани.

Церемонию прощания посетил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди. Он осудил атаку США как "агрессию в отношении Ирака".

Экстренное заседание парламента Ирака

В субботу, 4 января, однопалатный парламент - Совет представителей - соберется на экстренную сессию, чтобы, по словам вице-спикера Хасана аль-Кааби, принять решения, которые "положат конец присутствию США в Ираке".

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".
 
 
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Церемонию прощания с генералом Сулеймани посетил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака. Парламент страны 4 января соберется на экстренную сессию, чтобы...
 
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