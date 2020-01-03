В центре внимания: ремонты дорог и жилья. Прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

Источник материала: Вороновская газета





В первую субботу нового года на прямую линию поступило около 15 звонков.

Жителей региона, позвонивших на прямую телефонную линию, традиционно волновал широкий спектр вопросов. В частности, граждане интересовались капитальным ремонтом домов, расширением земельных участков для фермерской деятельности и обновлением дорожной инфраструктуры. Жители Подлабенского сельского Совета в Гродненском районе, обратили внимание, что на двадцатом километре дороги Гродно–Поречье образовались ямы, которые невозможно объехать, здесь нужен ремонт. Все вопросы жителей региона взяты на контроль, они будут изучены и переданы на места для реагирования.

Стоит отметить, что некоторые обращения нельзя назвать исключительно обоснованными. К примеру, житель деревни Соловьи Гродненского района сообщил, что в магазине на гродненском автовокзале не смог приобрести диетический творог и хлеб. В этой торговой точке широкий ассортимент продукции. Кроме того, в гродненских магазинах есть уголки здорового питания. Ему также пояснили, что недостающий товар можно заказать, обратившись к продавцам.

За прошедший год на прямую линию в облисполкоме по субботам поступило 1486 обращений, что составило 96,7% к уровню 2018 года. Более половины обращений касались коммунального хозяйства. Кроме того, в приоритете у жителей области были вопросы строительства жилья, потребительского рынка, социального обеспечения, здравоохранения, трудоустройства, законности и правопорядка.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/