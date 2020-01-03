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Зимние каникулы. Познавательные экскурсии, творческие проекты и веселое настроение

04.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Как организовать детям яркие и полезные каникулы в компании единомышленников? Можно ли впрок напитаться эмоциями, впечатлениями и идеями, чтобы потом в хорошем настроении приступить к учебе? Ответ очевиден - конечно, можно, ведь детские лагеря предлагают увлекательный, а главное, оздоровительный досуг и мероприятия.
200 юных ивьевчан отдохнут на зимних каникулах в 6-ти оздоровительных лагерях. Об этом нам сообщила методист Ивьевского учебно-методического кабинета Инесса Францевна Паршенкова.

С 3 января в городе Ивье начали свою работу два 6-дневных лагеря: в Ивьевской средней школе и в гимназии №1 г. Ивье. Еще четыре 7-дневных функционируют в Бакштовском детском саду-средней школе, Гераненской средней школе, Лелюкинском детском саду-средней школе и Эйгердовском детском саду-средней школе. Все лагерные смены с дневным пребыванием, - уточнила Инесса Францевна.
Такая форма отдыха, как лагерь особенно востребована в последнее время. Родители с удовольствием отправляют детей в оздоровительные лагеря, потому что знают: их чада будут досмотрены, накормлены, будет интересно и содержательно организован их досуг.
В период зимних каникул в учреждениях образования пройдут новогодние праздничные мероприятия: утренники, массовые мероприятия, мастер-классы и экскурсии. Планируется, что ребята смогут посетить г. Гродно, г. Лиду, г. Воложин и д. Залейки.
Каникулы - самое благоприятное время для проведения и физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий. Поэтому в каждой школе обеспечена работа спортивных залов и площадок. А с учетом погодных условий организованы различные мероприятия на свежем воздухе.

Зимние каникулы. Познавательные экскурсии, творческие проекты и веселое настроение

Зимние каникулы. Познавательные экскурсии, творческие проекты и веселое настроение

Зимние каникулы. Познавательные экскурсии, творческие проекты и веселое настроение

П. КЁЛЕР.

 
Теги: Гродно
 
 
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Как организовать детям яркие и полезные каникулы в компании единомышленников? Можно ли впрок напитаться эмоциями, впечатлениями и идеями, чтобы потом в хорошем...
 
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