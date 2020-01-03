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Водители устроили праздник в слуцком Доме ребёнка
04.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Участники автоканала «Без тормозов в Слуцке» в начале нового года посетили Слуцкий специализированный дом ребёнка.
Автолюбители своими силами собрали подгузники, много одежды, конструкторы, батарейки и салфетки - словом, всё необходимое Дому ребёнка. Для детей провели небольшое новогоднее представление, водили хороводы и играли в игры. Не обошлось и без стишков Деду Морозу.
Такие акции в Слуцке стали уже традицией. Каждый раз к Новому году водители города идут поздравлять воспитанников Дома ребёнка, чтобы порадовать детей вниманием и подарить им новогоднее настроение.
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Такие акции в Слуцке стали уже традицией. Каждый раз к Новому году водители города идут поздравлять воспитанников Дома ребёнка, чтобы порадовать детей вниманием и...
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