Водители устроили праздник в слуцком Доме ребёнка

Источник материала: Слуцк Город

Участники автоканала «Без тормозов в Слуцке» в начале нового года посетили Слуцкий специализированный дом ребёнка.

Автолюбители своими силами собрали подгузники, много одежды, конструкторы, батарейки и салфетки - словом, всё необходимое Дому ребёнка. Для детей провели небольшое новогоднее представление, водили хороводы и играли в игры. Не обошлось и без стишков Деду Морозу.

Такие акции в Слуцке стали уже традицией. Каждый раз к Новому году водители города идут поздравлять воспитанников Дома ребёнка, чтобы порадовать детей вниманием и подарить им новогоднее настроение.











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