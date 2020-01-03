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Мининформ вынес предупреждение сервису онлайн-телевидения Tvbox
Источник материала: Tut.by
Министерство информации Республики Беларусь вынесено письменное предупреждение ООО «МЕДИАТЕК» (онлайн-телевидение tvbox.by) за распространение телеканалов без соответствующего разрешения. Об этом
Предупреждение вынесено в связи с распространением при помощи сайта tvbox.by иностранных телепрограмм, не имеющих разрешения Мининформа для вещание в Беларуси. Напоминаем, что это запрещено в соответствии с действующим законом о СМИ.
Если перейти на сайт tvbox.by, то пользователю покажут список убранных телеканалов, среди которых есть «Disney», «BBC World News», «CNN International», «Матч!» и другие.
Оставшиеся телеканалы было принято объединить в один пакет «Грашовы» за 10 копеек в день.
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Предупреждение вынесено в связи с распространением при помощи сайта tvbox.by иностранных телепрограмм, не имеющих разрешения Мининформа для вещание в Беларуси.
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