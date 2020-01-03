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Совмин утвердил среднесрочную финансовую программу Беларуси

04.01.2020 17:26 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Совмин утвердил среднесрочную финансовую программу Беларуси

Постановлением Совета министров от 3 января 2020 года № 3 утверждена среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Рост ВВП ожидается не более 2,1% в 2022 году.

Как сообщила пресс-служба правительства, программа определяет основные параметры экономического развития и важнейшие денежно-кредитные показатели Беларуси, лимит государственного долга, основные параметры республиканского бюджета и предельные объемы расходов республиканского бюджета по государственным программам на 2020 год (без учета средств республиканского централизованного инновационного фонда на 2020 год).

Программой заложены объемы валового внутреннего продукта (ВВП) на 2020 год – 141,87 млрд рублей, на 2021 год – 151,77 млрд рублей, на 2022 год – 162,24 млрд рублей. Темпы роста ВВП предусмотрены на уровне 101,9% в 2020 году, 101,4% - в 2021-м и 102,1% в 2022-м. Планируется, что размер ставки рефинансирования (в среднем за год) составит 9,5% в 2020 году, 9,25 – 10% в 2021-м, 8,5 – 9,75% в 2022-м.

Наибольший объем финансирования по государственным программам и подпрограммам в 2020 году предполагается направить в сферы здравоохранения и образования (госпрограмма "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" - 1493 млн рублей, программа "Образование и молодежная политика" - 1103 млн рублей).

Документом установлено, что реализация финансовой программы должна осуществляться с учетом следующих мер бюджетно-налоговой политики: обеспечение устойчивости и сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета; налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь на уровне, не превышающем 26% от валового внутреннего продукта; сохранение нормативов отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней, если иное не установлено законодательными актами; финансирование платежей по обслуживанию государственного долга за счет доходов республиканского бюджета; финансирование не менее 25% ежегодной потребности в погашении государственного долга за счет недолговых источников.

Предусмотрено сохранение социальной направленности бюджетных расходов, а также обеспечение в 2020 году снижения объемов бюджетного участия во всех видах государственной поддержки реального сектора экономики не менее чем на 10%.

 
 
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Постановлением Совета министров от 3 января 2020 года № 3 утверждена среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Рост ВВП ожидается...
 
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