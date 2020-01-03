Энтузиасты сняли фильм с диджеем на болоте Ельня

В 2019 году творческая команда COLLABORACIA, которая занимается проведением фестивалей, выставок и вечеринок, организовала проект KURS:RA . Его миссия - привлечь внимание к социальным вопросам (образование, историческое наследие, экология) с помощью электронной музыки. Проект победил в 13-м сезоне республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend и получил поддержку в номинации «Размечтайся и сделай».

Ребята организовали 2 съемочные экспедиции на болото Ельня в Витебской области. Природный объект был выбран неслучайно: сейчас Ельня страдает от засухи, браконьерства и пластикового мусора. Организаторы KURS:RA пообщались с теми, кто участвует в восстановлении болота, а в конце сентября поехали туда и сняли фильм.



Фото: vk.com/kursra

В съемках участвовали трэвел-блогер Леонид Пашковский, болотовед Академии наук Дмитрий Груммо, орнитолог и директор организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александ Винчевский, основатель проекта YelnyaTrip Денис Лагун и другие неравнодушные люди.

Фильм будет состоять из двух серий. Первая покажет выступление музыканта MODD во время полета в корзине воздушного шара над болотом Ельня. Вторая расскажет об уникальности этого места, проблемах осушения болота и людях, которые его восстанавливали.



Фото: vk.com/kursra

Как фильм поможет болоту восстановиться? Организаторы поясняют: «Наша задача – информировать. Показать наглядно, как можно это делать, даже если ты музыкант или путешественник. Даже если ничего не знаешь о болотах, но хочешь помочь».

Поддержать проект можно по ссылке . Обратите внимание, что только во время крауд-кампании вы можете приобрести приглашение на закрытый показ фильма. Билет стоит 20 рублей. Премьера состоится 13 февраля в клубе Hide.

Ельня – самое большое верховое болото Беларуси и пятое по величине в Европе. Оно образовалось 9000 лет назад после таяния ледника, а сейчас служит домом сотням видов животных и птиц. Только с августа по октябрь на Ельне отдыхают около 35 тысяч журавлей. На территории болота, по размерам равной Минску, расположено 118 озер.