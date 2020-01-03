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«Все начали загадывать желания, а у меня начались потуги». Малыш родился в Минске под бой курантов

04.01.2020 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый минчанин года. 4 января во всех родильных домах страны поздравляют малышей и молодых родителей, которые 1 января изменили свой демографический статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все начали загадывать желания, а у меня начались потуги». Малыш родился в Минске под бой курантов

В первые сутки года в Беларуси появилось 146 новых жителей. Причем положительная ударная статистика – во всех областях. Тимофей новогодний первенец столицы, второго роддома и семьи Абрамовичей. Малыш появился на свет спустя 10 минут после наступления нового года.

«Все начали загадывать желания, а у меня начались потуги». Малыш родился в Минске под бой курантов


Евгений Абрамович, отец:
Мы готовились к празднику, стол накрывали и тут поняли, что пора вызывать скорую. Поехали в больницу и гадали: в этом году или следующем. Так сложилось, что в новом году, 2020-м. Первым родился, и пусть в дальнейшем по жизни во всем будет первым.

Анна Абрамович, пациентка 2-го городского роддома Минска:
В 23.59 врач включил бой курантов, все начали загадывать желания, а у меня начались потуги. Я тоже успела загадать желание, чтобы вырос здоровеньким, крепким.   

«Все начали загадывать желания, а у меня начались потуги». Малыш родился в Минске под бой курантов


В отведках у новогодних новорождённых побывали vip-гости – чиновники от здравоохранения и общественные деятели. Все малыши получили под колыбель подарки: от киндер-аксессуаров до пинеток, от мама-гаджетов до грудничковых продуктовых наборов.   

«Все начали загадывать желания, а у меня начались потуги». Малыш родился в Минске под бой курантов

К слову, белорусское акушерство в авангарде международной медицинской практики. А технологии перинатальной структуры нашей страны взяли на вооружение коллеги из России.   

«Все начали загадывать желания, а у меня начались потуги». Малыш родился в Минске под бой курантов

Елена Богдан, начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:   
У нас на сегодня те учреждения, которые оказывают родовспомогательную помощь (кстати, роды относятся к первичной медицинской помощи), оснащены всем необходимым. У нас есть акция с белорусским Банком развития по переоснащению межрайонных центров. За ближайшие два года мы переоснастим все межрайонные центры второго и третьего уровней. РНПЦ «Мать и дитя» у нас переоснащается в рамках займа Всемирного банка, строится новый корпус анестезиолого-реанимационного отделения для новорожденных и недоношенных детей. Поэтому в ближайшие 3-4 года у нас будет полностью закончено переоснащение.   

«Все начали загадывать желания, а у меня начались потуги». Малыш родился в Минске под бой курантов


Новогодний беби-бум, отмечают специалисты, так сказать хорошее начало. Такими темпами и демографическая ситуация должна показать динамику роста. И в социально-ориентированной стране для этого есть все условия.  

Люди в материале: Евгений Абрамович, Анна Абрамович, Елена Богдан
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первый минчанин года. 4 января во всех родильных домах страны поздравляют малышей и молодых родителей, которые 1 января изменили свой...
 
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