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«Все начали загадывать желания, а у меня начались потуги». Малыш родился в Минске под бой курантов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый минчанин года. 4 января во всех родильных домах страны поздравляют малышей и молодых родителей, которые 1 января изменили свой демографический статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первые сутки года в Беларуси появилось 146 новых жителей. Причем положительная ударная статистика – во всех областях. Тимофей – новогодний первенец столицы, второго роддома и семьи Абрамовичей. Малыш появился на свет спустя 10 минут после наступления нового года.
Анна Абрамович, пациентка 2-го городского роддома Минска:
К слову, белорусское акушерство в авангарде международной медицинской практики. А технологии перинатальной структуры нашей страны взяли на вооружение коллеги из России.
Елена Богдан, начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
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Новости Беларуси. Первый минчанин года. 4 января во всех родильных домах страны поздравляют малышей и молодых родителей, которые 1 января изменили свой...
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