О найденных в Свислочи останках: ищут владельца сумки, изучают сведения о пропавших

На текущий момент устанавливаются очевидцы, которые могли ранее заметить человека с сумкой, изображенной на фото. Речь идет о прямоугольной сумке черного цвета с красными полосами и изображением белой птицы. Ее могут переносить в руке или через плечо.













Правоохранители просят граждан сообщить в милицию в случае, если у них есть информация о местах продажи таких сумок или о лицах, которые могли обладать такой вещью. Также горожан просят обратить внимание на факты безвестного исчезновения женщин, случаи, когда родственница, знакомая или коллега беспричинно не выходит на связь или не появляется на работе, а также сообщить любую информацию, которая может помочь следствию.





Конфиденциальность гарантируется, сообщать сведения можно в любое отделение милиции или по номерам телефонов: +375 29 130-59-48, +375 17 389-52-96, 102.



