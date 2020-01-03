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Невероятно: Россия даст нефть Беларуси. Но думаете, всё так просто?

04.01.2020 17:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кажется, случилось невероятное: концерт «Белнефтехим» уже оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти. Но есть нюанс — нефть закупят по цене без премии в десять долларов, пишет «Спутник».

«Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается», — указано в пресс-релизе концерна.

При этом в концерне «Белнефтехиме» особо подчеркнули, что объемы сырья, которые будут поставлены в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят работать НПЗ в Новополоцке и Мозыре весь январь 2020 года, и не больше.

Напомним: мы писали, что с 1 января 2020-го Россия прекратила поставлять нефть Беларуси, и беларуские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остались без российского сырья. Оставшихся у Беларуси запасов, накопленных в декабре, хватит чуть меньше, чем на две недели. В «Белнефтехиме» говорили так: «[В концерне ведется] активная работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям».

Это, кстати, полностью соответствует поручению, отданному Александром Лукашенко 31 декабря. К тому дню президент Беларуси дважды за сутки созвонился с Владимиром Путиным, чтобы поговорить о поставках нефти и газа. Вскоре после окончания последнего телефонного разговора Лукашенко отдал приказ искать альтернативные источники нефти — как вы понимаете, не из России.

О том, что насчет отсутствия российской нефти в Беларуси думают эксперты, читайте в нашем материале по ссылке. А о том, как гудят соцсети, в тексте по ссылке ниже:

Читайте по теме: «Диктатор в панике! Режиму осталось 10 дней». Как соцсети шутят о том, что Россия перестала давать Беларуси нефть

 
 
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Кажется, случилось невероятное: концерт «Белнефтехим» уже оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти. Но есть нюанс — нефть...
 
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