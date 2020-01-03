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Невероятно: Россия даст нефть Беларуси. Но думаете, всё так просто?
Источник материала: KYKY>
Кажется, случилось невероятное: концерт «Белнефтехим» уже оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти. Но есть нюанс — нефть закупят по цене без премии в десять долларов,
«Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается», — указано в пресс-релизе концерна.
При этом в концерне «Белнефтехиме» особо подчеркнули, что объемы сырья, которые будут поставлены в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят работать НПЗ в Новополоцке и Мозыре весь январь 2020 года, и не больше.
Напомним: мы
Это, кстати, полностью соответствует поручению, отданному Александром Лукашенко 31 декабря. К тому дню президент Беларуси дважды за сутки созвонился с Владимиром Путиным, чтобы поговорить о поставках нефти и газа. Вскоре после окончания последнего телефонного разговора Лукашенко отдал приказ искать альтернативные источники нефти — как вы понимаете, не из России.
О том, что насчет отсутствия российской нефти в Беларуси думают эксперты, читайте в нашем материале по
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