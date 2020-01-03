С 5 января в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 5 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: ResoneTIC, pixabay.com

С 5 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 65 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 75 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 97 копеек, ДТ — 1 рубль 75 копеек.

Это первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 29 декабря 2019 года : все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.