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Наше будущее мы строим сами

04.01.2020 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

«Guru Будущего» – это платформа для талантливых и креативных подростков, которые живут настоящим, думают о будущем и не боятся выходить за рамки стандартов. Во время этой конференции успешные предприниматели и топ-менеджеры компаний делились своим опытом с талантливыми подростками, будущими лидерами нашей страны, давали рекомендации, на своих примерах рассказывали о пути в бизнесе, о его возможностях, трудностях и перспективах.

Конечно же, такое мероприятие не могли обойти стороной и учащиеся филиала БНТУ – Борисовского государственного политехнического колледжа.

С приветственными словами к участникам этого грандиозного мероприятия выступили Посол Великобритании в Республике Беларусь Жаклин Перкинс и сотрудник по вопросам экономической дипломатии посольства Великобритании в Беларуси Инесса Полторан.

Среди тем встречи были особенно актуальные в наши дни «Токеномика будущего: строим IT-страну», «Личность в профессии: как достигнуть успеха?», «Как получить профессиональный опыт, если ты подросток?», «Как находить новые ниши и идеи для стартап-проектов?» и многие другие. Наши ребята с живым интересом слушали спикеров, задавали вопросы о бизнесе, принимали участие в обсуждении, деловых играх, квестах.

Конференция «Guru Будущего» с обсуждением актуальных задач, разбором реальных кейсов, не адаптированных под реалии школьника либо студента, заметно выравнивала границы между участниками бизнес-движения в Беларуси, давала возможность присоединиться к миру бизнеса.

Отрадно осознавать, что и наши ребята причастны к этому движению – движению в сторону своего успешного будущего, которое можно построить только самому.

Наше будущее мы строим сами

Наше будущее мы строим сами

Наше будущее мы строим сами

Эмилия ШАМАРДИНА, преподаватель

 
 
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В рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси при поддержке UK in Belarus - British Embassy Minsk в Минске проходила бизнес-конференция для подростков «Guru Будущего».
 
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