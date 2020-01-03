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Сайт призывной службы США перестал работать после убийства иранского генерала

04.01.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США перестал работать сайт Selective Service System, на котором обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации. Об этом сообщает РБК.


Американские солдаты во время операции «Буря в пустыне». Снимок используется в иллюстративных целях. Фото: wikimedia.org

В сообщении службы, которое опубликовано в Twitter, сбой в работе ресурса объясняется «массовым потоком поступающей дезинформации» и возникшим вследствие этого серьезным давлением на трафик.

В службе воинского учета пообещали решить возникшую проблему в течение ближайшего дня. Там также отметили, что обязательный призыв, который в последний раз объявлялся еще во время войны во Вьетнаме, не может начаться в США в один момент. «В случае чрезвычайной ситуации конгресс должен будет принять соответствующий закон, который затем должен подписать президент», — напомнили в службе.

На момент публикации заметки сайт Selective Service System все еще был недоступен.

Как поясняет CNN, сбой в работе сайта произошел спустя несколько часов после убийства по приказу президента США командира иранского элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани и последовавших со стороны Тегерана угроз. Одновременно одним из самых популярных хештегов в Twitter стал #WorldWarIII («Третья мировая война»), указывает телекомпания.

Обязательный призыв в армию США был отменен в 1973 году, когда министр обороны Мелвин Лэйрд сообщил о полном переходе вооруженных сил на контрактную основу. Тем не менее каждый гражданин США мужского пола в течение месяца после исполнения 18 лет обязан зарегистрироваться в системе Selective Service System.

В случае мобилизации или необходимости призвать в армию дополнительных солдат именно на сайте Selective Service System граждане смогут узнать о том, попали они под призыв или нет.

 
 
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Одновременно одним из самых популярных хештегов в Twitter стал #WorldWarIII («Третья мировая война»).
 
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