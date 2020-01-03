Сайт призывной службы США перестал работать после убийства иранского генерала

Источник материала: Tut.by

В США перестал работать сайт Selective Service System, на котором обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации. Об этом сообщает РБК.



Американские солдаты во время операции «Буря в пустыне». Снимок используется в иллюстративных целях. Фото: wikimedia.org

В сообщении службы, которое опубликовано в Twitter, сбой в работе ресурса объясняется «массовым потоком поступающей дезинформации» и возникшим вследствие этого серьезным давлением на трафик.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience. — Selective Service (@SSS_gov) January 3, 2020

В службе воинского учета пообещали решить возникшую проблему в течение ближайшего дня. Там также отметили, что обязательный призыв, который в последний раз объявлялся еще во время войны во Вьетнаме, не может начаться в США в один момент. «В случае чрезвычайной ситуации конгресс должен будет принять соответствующий закон, который затем должен подписать президент», — напомнили в службе.

На момент публикации заметки сайт Selective Service System все еще был недоступен.

Как поясняет CNN , сбой в работе сайта произошел спустя несколько часов после убийства по приказу президента США командира иранского элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани и последовавших со стороны Тегерана угроз. Одновременно одним из самых популярных хештегов в Twitter стал #WorldWarIII («Третья мировая война»), указывает телекомпания.

Обязательный призыв в армию США был отменен в 1973 году, когда министр обороны Мелвин Лэйрд сообщил о полном переходе вооруженных сил на контрактную основу. Тем не менее каждый гражданин США мужского пола в течение месяца после исполнения 18 лет обязан зарегистрироваться в системе Selective Service System.

В случае мобилизации или необходимости призвать в армию дополнительных солдат именно на сайте Selective Service System граждане смогут узнать о том, попали они под призыв или нет.