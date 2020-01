Сайт призывной службы США перестал работать после убийства иранского генерала

Источник материала: Tut.by

В США перестал работать сайт Selective Service System, на котором обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации. Об этом сообщает РБК.

В сообщении службы, которое опубликовано в Twitter, сбой в работе ресурса объясняется «массовым потоком поступающей дезинформации» и возникшим вследствие этого серьезным давлением на трафик.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience.