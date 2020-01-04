Премии спецфонда Президента Беларуси получат более 70 учащихся-олимпиадников и 160 педагогов

Источник материала: Вороновская газета





Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Стипендии или денежные премии будут выплачены 77 победителям международных олимпиад и конкурсов, из них 19 — с вручением нагрудного знака лауреата специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Педагогические работники (всего более 160 человек), которые внесли значительный вклад в развитие способностей одаренной молодежи, награждены поощрительными премиями.

Кроме того, будут выделены средства на укрепление материально-технической базы четырех научно-технических объединений учащихся и студентов. В список вошли техническая академия учащихся Минского государственного дворца детей и молодежи, студенческие научно-исследовательские лаборатории «Биофизика и клеточные технологии» Белорусского государственного университета и «Флора и растительность» Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, студенческое бюро «Водное и коммунальное хозяйство» Белорусского национального технического университета

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