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Министр экономики Александр Червяков: «Нужно искать альтернативные источники поставки сырья»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эффективная работа госсектора и борьба с внешними шоками. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру экономики. Им стал Александр Червяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общаясь с журналистами, Александр Червяков отметил, что в Министерстве экономики, в первую очередь, ждут высокой отдачи от модернизации предприятий и других секторов экономики. А в условиях неопределённости с покупкой энергоресурсов, необходимо искать альтернативные источники поставки сырья.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
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Новости Беларуси. Эффективная работа госсектора и борьба с внешними шоками. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру экономики. Им стал Александр...
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