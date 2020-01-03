В Гродно таксисту сломали челюсть за «новогодний тариф» поездки. Он в реанимации

Источник материала: KYKY

В Гродно таксисту сломали челюсть и выбили зубы, передает портал New Grodno. Причина — пассажиру не понравился «новогодний тариф» поездки.

Все случилось в ночь с 1 на 2 января. В это время Денис работал таксистом. Около двух часов возле ночного клуба «Колизей» к нему в машину сел парень — беларус, который живет в Петербурге, но вернулся в Гродно на новогодние праздники.

Водитель озвучил парню, что службой такси установлен двойной коэффициент на новогодний тариф. Накануне о выросших ценах договорились все службы такси. Пассажир взбесился, в салоне началась потасовка, в которой парень ударил Дениса в лицо. В процессе драки нападавший попытался сбежать.

Убегающего остановили водители других такси — они быстро отреагировали, когда увидели водителя, перепачканного кровью. Коллеги Дениса догнали парня и передали его проезжающей мимо службе ОМОНа.

Сейчас Денис находится в реанимации. Пассажир сломал водителю челюсть и выбил три зуба. Дениса прооперировали только 3 января, из работы он выпал на три месяца — вплоть до весны. New Grodno пишет, что у таксиста есть жена в декрете с грудным ребенком и дочка семи лет. Служба такси, в которой работает Денис, проводит благотворительную акцию в помощь семье пострадавшего.