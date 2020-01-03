Минск и Москва договорились о поставке первой партии нефти в новом году

Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь и Россия договорились о первой в новом году поставке нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Представители «Белнефтехима» на своем официальном сайте добавили, что цена, по которой будет закупаться углеродное сырье, исключает премию поставщикам.

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», – говорится в сообщении.

Напомним, 1 января 2020 года Россия остановила поставки нефти в Беларусь. Стороны не смогли договориться о цене и условиях поставок. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и «Нафтан») снизили загрузку до технологического минимума. В «Белнефтехиме» заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен.