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Президент Туркменистана зажигал на новогоднем корпоративе в качестве диджея
Источник материала: Партизан
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников. В течение часа он ставил свои песни и объяснял чиновникам, что такое диджейский пульт, сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты. Шоу транслировали по телефидению, а публика, среди которой были чиновники и артисты, проставляли своего "заступника".
Как
Тем временем не один Бердымухамедов может похвастаться творческими способностями. Петь и играть на баяне любит Александр Лукашенко. Российский лидер Владимир Путин играет на фортепиано, а президент Украины Владимир Зеленский вообще известный комик, пишет
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников.
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