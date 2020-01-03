Президент Туркменистана зажигал на новогоднем корпоративе в качестве диджея

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников. В течение часа он ставил свои песни и объяснял чиновникам, что такое диджейский пульт, сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты. Шоу транслировали по телефидению, а публика, среди которой были чиновники и артисты, проставляли своего "заступника".









напоминает "Громадское", Бердымухамедов не впервые демонстрирует творческие достижения. Так в апреле 2019 года он читал рэп о своей лошади, написанный в честь Национального праздника ахалкетинского скакуна. Тогда он выступил вместе со своим внуком, который также пишет музыку. Как"Громадское", Бердымухамедов не впервые демонстрирует творческие достижения. Так в апреле 2019 года он читал рэп о своей лошади, написанный в честь Национального праздника ахалкетинского скакуна. Тогда он выступил вместе со своим внуком, который также пишет музыку.





Александр Лукашенко. Российский лидер Владимир Путин играет на фортепиано, а президент Украины Владимир Зеленский вообще известный комик, пишет euroradio.fm Тем временем не один Бердымухамедов может похвастаться творческими способностями. Петь и играть на баяне любит. Российский лидер Владимир Путин играет на фортепиано, а президент Украины Владимир Зеленский вообще известный комик, пишет



