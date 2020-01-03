ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Туркменистана зажигал на новогоднем корпоративе в качестве диджея

04.01.2020 17:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников. В течение часа он ставил свои песни и объяснял чиновникам, что такое диджейский пульт, сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты. Шоу транслировали по телефидению, а публика, среди которой были чиновники и артисты, проставляли своего "заступника".


Как напоминает "Громадское", Бердымухамедов не впервые демонстрирует творческие достижения. Так в апреле 2019 года он читал рэп о своей лошади, написанный в честь Национального праздника ахалкетинского скакуна. Тогда он выступил вместе со своим внуком, который также пишет музыку.

Тем временем не один Бердымухамедов может похвастаться творческими способностями. Петь и играть на баяне любит Александр Лукашенко. Российский лидер Владимир Путин играет на фортепиано, а президент Украины Владимир Зеленский вообще известный комик, пишет euroradio.fm
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Помним. Василий Леонов. О человеке, который был сильным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика