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Помним. Василий Леонов. О человеке, который был сильным

04.01.2020 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 января исполнилось пять лет со дня смерти Василия Леонова. Он ушел навсегда в 2015 год.


Василий Леонов был арестован 11 ноября 1997 года в рабочем кабинете. Его арест снимала группа операторов белорусского государственного телевидения. Фото https://palitviazni.info/

Василий Севастьянович прожил большую и сложную жизнь. Он сам рассказал о ней в книге с показательным названием «Работа над ошибками». И начал ее он тоже показательно – с истории своего знакомства с будущим президентом Беларуси, пишет Белсат.

Александр Лукашенко сделал все, чтобы сломать бывшего первого секретаря Могилевского обкома компартии. Для него это было, как можно догадываться, принципиально важно.

Оттого и статью в уголовном кодексе подыскали ему позорную для чиновника такого ранга, коррупционную. И глава государства, не смущаясь, рассказывал о многотомном деле против министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонова, о фигурирующих в этом деле многочисленных домах и квартирах, якобы незаконно приобретенных Василием Севастьяновичем.


А потом дело рухнуло. В обвинении фигурировал лишь дачный гарнитур из плетеной лозы, изготовленный в колхозной мастерской. Леонов будто бы не рассчитался за него. При этом свидетель, на показаниях которого строилось обвинение, честно говорил: мол, не помню, рассчитывался или не рассчитывался.

Зная Леонова, можно предположить: рассчитался до копейки. Но власти было важно не столько посадить – это наука всем чиновникам, осмеливающимся иметь собственное мнение, сколько скомпрометировать – а вот это уж точно чтобы не смел превращаться в публичную фигуру.

В компромат на Леонова не поверил никто. Особенно если учесть, какие суммы фигурировали на процессах по делам других высокопоставленных особ – тех, что так и не осмелились потом сказать «лишнее» слово.

Леонов вышел из колонии жестким и не сломанным. В нем была та внутренняя сила, которая делала его настоящим мужиком. Он просто ничего не боялся.

Он не боялся даже извиниться перед тем, перед кем считал себя – или других – виновными.

Так, после того, как на выборах народных депутатов СССР будущий президент Беларуси осмелился выдвинуться по одному округу с будущим председателем Совета Министров БССР (а позже они останутся один на один в бюллетене второго тура выборов президента Беларуси), Александра Лукашенко номенклатура начала «давить». И первый секретарь обкома партии, узнав об этом, не только прекратил это давление, но и лично приехал извиняться к председателю совхоза «Городец». Хотя Леонов мог этого и не делать.

Но извиниться может только очень сильный человек.

Александр Лукашенко так и не нашел в себе силы извиниться перед Леоновым.

Ничего не поделаешь.

Слабак.
 
Теги: знакомства
 
 
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4 января исполнилось пять лет со дня смерти Василия Леонова. Он ушел навсегда в 2015 год.
 
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