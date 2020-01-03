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Эксперт: самый чистый воздух в городах Беларуси – по вторникам и средам

04.01.2020 18:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эксперт: самый чистый воздух в городах Беларуси – по вторникам и средам
Фото из открытых источников

Самый чистый воздух в городах Беларуси бывает во вторник и среду. Об этом заявила замдиректора Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ Мария ГЕРМЕНЧУК.

Эксперт: самый чистый воздух в городах Беларуси – по вторникам и средам Количество выбросов CO2 в 2019 году достигло рекордного уровня

В видеоинтервью на сайте Национального пресс-центра эксперт оценила экологическую ситуацию в Беларуси как вполне благоприятную и приемлемую. По ее словам, в стране достаточно инструментов и механизмов для контроля за состоянием окружающей среды.

«Национальная система мониторинга широко развита в Беларуси. Важны наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в режиме онлайн, так как оно отличается в зависимости от дня недели и времени суток. Самый чистый воздух в городах – во вторник и среду. В субботу-воскресенье становится меньше транспорта, и ко вторнику воздух очищается, а затем опять идет накопление», – пояснила Мария Герменчук.

Что касается времени суток, наибольшее загрязнение воздуха происходит примерно к 16.00-17.00, а к утру он становится чище. «Благодаря мониторингу нам известны эти детали. Важно также знать, в каких районах атмосферный воздух наиболее загрязнен и почему. Это может быть комплекс факторов: наличие промышленных предприятий, котельных, обилие транспорта», – отметила замдиректора института.

 
 
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