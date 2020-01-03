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После убийства Сулеймани НАТО приостанавливает учения в Ираке

04.01.2020 18:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Миссия Альянса в Ираке продолжается, но учения приостановлены в связи с обострением ситуации в регионе после убийства Сулеймани.

НАТО приостанавливает учебную миссию в Ираке на фоне обострений, начавшихся после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает novinite в субботу, 4 января.

Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани.

"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены", - сказал Уайт.


Сообщается также, что Вооруженные силы Швеции решили приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке после обострения между США и Ираном.

Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.
Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.
 
 
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Миссия Альянса в Ираке продолжается, но учения приостановлены в связи с обострением ситуации в регионе после убийства Сулеймани.
 
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