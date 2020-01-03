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ДТП в Гродно: «Ровер» столкнулся с троллейбусом, а после едва не вылетел на тротуар
Источник материала: Партизан
Чудом обошлось без жертв
В субботу, 4 января, в половину второго дня на проспекте Янки Купалы опрокинулся «Ровер». Сначала на пересечении с улицей Пестрака легковушка столкнулась с попутным «Опелем», после чего продолжила движение в сторону гостиницы «Турист».
В районе мини-рынка «Брест» мужчина совершил еще одно ДТП. «Ровер» въехал в стоящий на запрещающий сигнал светофора троллейбус, затем автомобиль по инерции отбросило на бордюрный камень, где он и опрокинулся.
Предполагаемого виновника аварии доставили в больницу на обследование. В настоящий момент причины и более конкретные обстоятельства ДТП устанавливаются, пишет
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Чудом обошлось без жертв
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