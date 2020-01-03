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Будет ли летом много ягод и грибов? Народные приметы на неделю с 6 на 12 января
Источник материала: СТВ
6 января – Рождественский сочельник. Если ночью небо звёздное и безоблачное – будет богатый урожай ягод и грибов, рассказали в программе
7 января – Рождество Христово. Говорили, если в этот день оттепель – готовься к тёплой и ранней весне. А если морозы ударят – на Крещение будет холодно.
9 января – Стефанов день. Если на ветвях деревьев появилось много инея или днём стоит ясная и морозная погода, значит, выдастся урожайный год.
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6 января – Рождественский сочельник. Если ночью небо звёздное и безоблачное – будет богатый урожай ягод и грибов, рассказали в программе «Плюс-минус». 7 января...
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