Рекорд по количеству новорождённых в первые часы нового года зафиксирован на Гродненщине

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления и подарки женщинам, которые в новогоднюю ночь стали мамами. 4 января во всех родильных домах Беларуси чествуют новорождённых-2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В гродненской больнице скорой помощи первый ребёнок появился на свет на пятой минуте нового года. Всего же в волшебную ночь здесь приняли пятерых малышей. Интересный факт – почти все девочки.

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За последние годы такой перевес женского пола впервые. Кстати, в целом в Гродненской области в первые часы нового года зафиксирован рекорд по количеству новорождённых – 12, всего же по стране родились больше 40 детей.



