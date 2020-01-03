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Рекорд по количеству новорождённых в первые часы нового года зафиксирован на Гродненщине

04.01.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления и подарки женщинам, которые в новогоднюю ночь стали мамами. 4 января во всех родильных домах Беларуси чествуют новорождённых-2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекорд по количеству новорождённых в первые часы нового года зафиксирован на Гродненщине

В гродненской больнице скорой помощи первый ребёнок появился на свет на пятой минуте нового года. Всего же в волшебную ночь здесь приняли пятерых малышей. Интересный факт – почти все девочки.

«Все начали загадывать желания, а у меня начались потуги». Малыш родился в Минске под бой курантов

Рекорд по количеству новорождённых в первые часы нового года зафиксирован на Гродненщине

За последние годы такой перевес женского пола впервые. Кстати, в целом в Гродненской области в первые часы нового года зафиксирован рекорд по количеству новорождённых – 12, всего же по стране родились больше 40 детей.  

Рекорд по количеству новорождённых в первые часы нового года зафиксирован на Гродненщине

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Поздравления и подарки женщинам, которые в новогоднюю ночь стали мамами. 4 января во всех родильных домах Беларуси чествуют...
 
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