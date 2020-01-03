В первые дни года в Беларуси задержаны 100 нетрезвых водителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Трезвость – норма на дорогах!». Акцию под таким названием проводит Госавтоинспекция Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

В период праздников под прицелом инспекторов ГАИ все участники дорожного движения. За первую неделю года уже задержали более 100 нетрезвых автолюбителей.

Водителей, которые впервые попались за рулем пьяными, ждет штраф и лишение прав на три года. Повторное нарушение в течение года карается уже уголовной ответственностью.

Но главная цель акции – не поймать и наказать нарушителей, а предупредить аварии, которые могут случиться по вине нетрезвых водителей и пешеходов.

«Напоминаем, что впереди рождественские праздники. В этой связи просим водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах. Не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не передавать транспортное средство лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Также просим быть внимательными на дворовой территории в связи с тем, что в настоящее время дети отдыхают на каникулах и проводят время на улице», – рассказала инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Надежда Косилко.

Наказание предусмотрено и для пешеходов. В случае если их поймают в нетрезвом виде на дороге, им так же придется заплатить штраф.