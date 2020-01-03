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В первые дни года в Беларуси задержаны 100 нетрезвых водителей
04.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Трезвость – норма на дорогах!». Акцию под таким названием проводит Госавтоинспекция Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
В период праздников под прицелом инспекторов ГАИ все участники дорожного движения. За первую неделю года уже задержали более 100 нетрезвых автолюбителей.
Водителей, которые впервые попались за рулем пьяными, ждет штраф и лишение прав на три года. Повторное нарушение в течение года карается уже уголовной ответственностью.
Но главная цель акции – не поймать и наказать нарушителей, а предупредить аварии, которые могут случиться по вине нетрезвых водителей и пешеходов.
Наказание предусмотрено и для пешеходов. В случае если их поймают в нетрезвом виде на дороге, им так же придется заплатить штраф.
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Водителей, которые попались пьяными впервые, ждет штраф и лишение прав на три года. Повторное нарушение карается уголовной ответственностью.
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