Павел Нехайчик после шестилетнего перерыва вернулся в БАТЭ

Павел Нехайчик — воспитанник БАТЭ, за основу которого он дебютировал в 2007 году. За время выступлений в родном клубе (2007-11, 2013) Нехайчик сыграл 191 официальную встречу, забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач. Причем в каждом из сезонов завоевывал золото отечественного элитного дивизиона, вдобавок поднимал над головой Суперкубок (2010, 2011, 2013) и Кубок страны (2010).





В начале 2014-го хавбек еще раз отправился на легионерские хлеба — и вновь в Россию, на сей раз в "Томь", где провел два года (до того во второй половине 2011-2012 защищал цвета московских динамовцев). Летом 2016-го влился в обойму "Оренбурга", а спустя двенадцать месяцев присоединился к брестскому "Динамо", где подтвердил, что по-прежнему готов к решению серьезных задач. В итоге в 74 официальных матчах к 23 голам приплюсовал 24 ассистентских балла. Неудивительно, что в "Динамо" Нехайчику доверили капитанскую повязку. В прошлом сезоне он являлся не просто лидером этой команды, но и одним из самых ярких футболистов национального чемпионата.





Также в активе Павла 33 поединка за национальную сборную Беларуси и бронза в составе "молодежки" на EURO'2011 (U-21) в Дании, информирует официальный сайт БАТЭ.



