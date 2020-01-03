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Под Могилевом после столкновения загорелись маршрутка и легковушка: два человека погибли

04.01.2020 20:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 января под Могилевом легковушка при обгоне врезалась во встречную маршрутку, автомобили загорелись. Два человека погибли, 11 человек доставлены в больницу для осмотра. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале.


Фото: пресс-служба МВД

Сообщение о ДТП, в результате которого загорелись два автомобиля, поступило в милицию 4 января, в 17.23.

60-летний водитель, управляя VW Polo, в районе деревни Сидоровичи Могилевского района, при выполнении обгона совершил столкновение со встречным микроавтобусом Mercedes Sprinter с 10 пассажирами в салоне.

После столкновения автомобили загорелись. Пожар потушили спасатели.


Фото: пресс-служба МВД

В результате ДТП водитель Volkswagen и его 13-летний пассажир погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и все его пассажиры доставлены в больницу для осмотра.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.

 
Теги: Могилев
 
 
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В результате ДТП водитель Volkswagen и его 13-летний пассажир погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и все его пассажиры доставлены в больницу для...
 
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