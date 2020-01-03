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Под Могилевом после столкновения загорелись маршрутка и легковушка: два человека погибли
Источник материала: Tut.by
4 января под Могилевом легковушка при обгоне врезалась во встречную маршрутку, автомобили загорелись. Два человека погибли, 11 человек доставлены в больницу для осмотра. Об этом
Сообщение о ДТП, в результате которого загорелись два автомобиля, поступило в милицию 4 января, в 17.23.
60-летний водитель, управляя VW Polo, в районе деревни Сидоровичи Могилевского района, при выполнении обгона совершил столкновение со встречным микроавтобусом Mercedes Sprinter с 10 пассажирами в салоне.
После столкновения автомобили загорелись. Пожар потушили спасатели.
В результате ДТП водитель Volkswagen и его 13-летний пассажир погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и все его пассажиры доставлены в больницу для осмотра.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.
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В результате ДТП водитель Volkswagen и его 13-летний пассажир погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и все его пассажиры доставлены в больницу для...
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