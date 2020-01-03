ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Старый новый год: ночь в стиле «Кино» пройдет в Большом театре Беларуси

04.01.2020 20:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ночь с 13 на 14 января Большой театр открыт для гостей XI Большого новогоднего бала. На этот раз тема волшебной ночи — «Кино», а один из конкурсов — двойников — связан с киногероями и известными актерами

Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Балетмейстер-постановщик бала — заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Дятко. Она уже в четвертый раз участвует в его подготовке. Кроме танцев ожидается концерт-сюрприз на главной сцене от постановщиков — режиссера Галины Галковской и дирижера Андрея Галанова.

Если вспомнить о балах прошлых столетий и их галантном этикете, становится понятно, что дресс-код должен быть достаточно строгим.


— Костюм должен соответствовать самой эстетике бала, — отмечает Ю. Дятко. — Вспомните прекрасные фильмы — «Унесенные ветром», «Война и мир», «Анна Каренина»… Важно, чтобы у женщин были бальные платья. Конечно, можно надеть и вечерние, но они должны быть длинными. Мужчинам следует надеть фраки, смокинги или красивые элегантные костюмы.

Над XI Большим новогодним балом в Большом работают дирижеры Иван Костяхин и Олег Лесун, режиссеры развлекательных программ и концертов в фойе театра Дарья Потатурко и Наталья Барановская, режиссер концертных программ в Камерном зале имени Л. П. Александровской Наталья Кузьменкова, художник-постановщик Екатерина Булгакова, художник Екатерина Шиманович, главный хормейстер народная артистка Беларуси Нина Ломанович.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 13 на 14 января Большой театр открыт для гостей XI Большого новогоднего бала. На этот раз тема волшебной ночи — «Кино», а один из конкурсов — двойников —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Могилевом после столкновения загорелись маршрутка и легковушка: два человека погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика