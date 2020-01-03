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В Беларуси первые новорожденные 2020 года получили подарки
04.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в новогоднюю ночь родилось более 40 малышей. Сегодня всем родителям новорожденных вручили подарки от министерства здравоохранения страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Тимофей – самый маленький житель Минска, первенец у своих родителей. 31 декабря мама Анна даже успела салат оливье приготовить, только встретить Новый год за праздничным столом не удалось.
Дарить подарки новогодним первенцам – уже многолетняя традиция. Руководство Минздрава вручает мамам малышей беби-боксы. В них – все самое нужное на первое время: детское питание, подгузники, косметика и одежда. Причем воплощение этой идеи не потребовало больших трат из бюджета, помогали и партнеры. Подарки получат все дети, рожденные в ночь с 31 декабря на 1 январе.
Но все же главное – не подарки. Врачи весь год будут проводить семинары для мам и тех, кто только думает о ребенке. Расскажут, как планировать беременность и как справляться с малышом в первое время.
Эти советы пригодятся многим мамам: 1 января в Беларуси родилось 146 малышей. И такой старт радует медиков. Быть родителями стало модно. Да и соцопросы показывают, что одно из самых распространенных желаний белорусов в Новый год – обзавестись семьей. А о ребенке в стране мечтает каждый третий.
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Руководство Минздрава вручает мамам малышей беби-боксы. В них – все самое нужное на первое время: детское питание, подгузники, косметика и одежда.
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