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В Беларуси первые новорожденные 2020 года получили подарки

04.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в новогоднюю ночь родилось более 40 малышей. Сегодня всем родителям новорожденных вручили подарки от министерства здравоохранения страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Только родилась, а уже такое внимание. Впрочем, телекамеры девочку вовсе не пугают. Скорее интересуют. Родители шутят: артисткой станет. Марьяна с зимней фамилией Мороз – первый гражданин Беларуси 2020-го года. Она появилась на свет в Витебском областном роддоме под звуки гимна и залпы новогодних салютов.

«Это настоящее новогоднее чудо, такого я не ожидала, честно! Самый спокойный ребенок в мире, не мучает меня, поела и спать сразу», – поделилась Анастасия Мороз.

Тимофей – самый маленький житель Минска, первенец у своих родителей. 31 декабря мама Анна даже успела салат оливье приготовить, только встретить Новый год за праздничным столом не удалось.

«В 23.59 зазвучали куранты. Все врачи загадывали желания, а у меня потуги пошли. В 01.10 была одна в родзале, персонал был мой. Все внимание мне. Роды прошли отлично», – рассказала Анна Абрамович.

Дарить подарки новогодним первенцам – уже многолетняя традиция. Руководство Минздрава вручает мамам малышей беби-боксы. В них – все самое нужное на первое время: детское питание, подгузники, косметика и одежда. Причем воплощение этой идеи не потребовало больших трат из бюджета, помогали и партнеры. Подарки получат все дети, рожденные в ночь с 31 декабря на 1 январе.

«Мы много работаем над обеспечением равной доступности наших граждан к медпомощи, и неважно, где живет человек. Он должен в любой момент в течение часа получать эту самую медпомощь. И так же в этой акции. Неважно, где мама с ребенком находится. Мы бы приехали в самый удаленный уголок страны с подарками», – рассказал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Но все же главное – не подарки. Врачи весь год будут проводить семинары для мам и тех, кто только думает о ребенке. Расскажут, как планировать беременность и как справляться с малышом в первое время.

Эти советы пригодятся многим мамам: 1 января в Беларуси родилось 146 малышей. И такой старт радует медиков. Быть родителями стало модно. Да и соцопросы показывают, что одно из самых распространенных желаний белорусов в Новый год – обзавестись семьей. А о ребенке в стране мечтает каждый третий.
 
В Беларуси для семей, которые решили родить троих и более детей, есть большие бонусы. Государство открывает на каждого ребенка счет в банке в размере десяти тысяч долларов. Потратить эти деньги можно на образование и лечение детей.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Руководство Минздрава вручает мамам малышей беби-боксы. В них – все самое нужное на первое время: детское питание, подгузники, косметика и одежда.
 
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