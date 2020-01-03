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Присуждены премии спецфонда Президента «Белорусский спортивный Олимп»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 января стали известны имена обладателей спецпремии Президента «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подписал указ о её присуждении. Отмечены заслуги в популяризации и развитии физкультуры и спорта главного директора телеканала «Беларусь 5» Павла Булацкого, чемпиона Европейских игр в прыжках на батуте Владислава Гончарова и старшего тренера национальной команды по современному пятиборью Василия Гулевича.
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Новости Беларуси. 4 января стали известны имена обладателей спецпремии Президента «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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