Присуждены премии спецфонда Президента «Белорусский спортивный Олимп»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 января стали известны имена обладателей спецпремии Президента «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подписал указ о её присуждении. Отмечены заслуги в популяризации и развитии физкультуры и спорта главного директора телеканала «Беларусь 5» Павла Булацкого, чемпиона Европейских игр в прыжках на батуте Владислава Гончарова и старшего тренера национальной команды по современному пятиборью Василия Гулевича.







Стало известно, что премии спецфонда Президента Беларуси получат более 70 учащихся-олимпиадников и 160 педагогов. Кроме того, деньги на развитие будут направлены четырём научно-техническим объединениям учащихся и студентов.