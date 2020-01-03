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Присуждены премии спецфонда Президента «Белорусский спортивный Олимп»

04.01.2020 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 января стали известны имена обладателей спецпремии Президента «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подписал указ о её присуждении. Отмечены заслуги в популяризации и развитии физкультуры и спорта главного директора телеканала «Беларусь 5» Павла Булацкого, чемпиона Европейских игр в прыжках на батуте Владислава Гончарова и старшего тренера национальной команды по современному пятиборью Василия Гулевича.

Присуждены премии спецфонда Президента «Белорусский спортивный Олимп»


Стало известно, что премии спецфонда Президента Беларуси получат более 70 учащихся-олимпиадников и 160 педагогов. Кроме того, деньги на развитие будут направлены четырём научно-техническим объединениям учащихся и студентов. 

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Новости Беларуси. 4 января стали известны имена обладателей спецпремии Президента «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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