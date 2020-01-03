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Чем запомнился Рождественский турнир, и что будет с белорусским нефтяным рынком? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нефть, хоккей, экономика. И это лишь часть тем, которые поднимают корреспонденты СТВ в итоговом информационном выпуске. В эти минуты к эфиру готовится программа «Неделя» – о главных событиях нового года.
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Чем запомнился Рождественский турнир, и что будет с белорусским нефтяным рынком? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Нефть, хоккей, экономика. И это лишь часть тем, которые поднимают корреспонденты СТВ в итоговом информационном выпуске. В эти минуты к эфиру...
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