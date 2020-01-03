Источник материала: Виртуальный Брест

Хочу поделиться с Вами историей о "гостеприимстве" Бреста прямо с порога. Сегодня, 04.01.2019 мы прибыли в Ваш город с семьей, чтобы отдохнуть. Приехали на поезде в 18.00 на Центральный вокзал.

Предварительно изучив расписание транспорта посредством приложения "Транспорт.BY" мы очень обрадовались, что прямо от Центрального вокзала отправляется маршрутка №10 в нужном нам направлении.



Однако прождав полчаса ни одной маршрутки мы так и не дождались, при этом за это время проехало 4 маршрутки №18! А наблюдая в приложении "Транспорт.BY" за движением маршрутки №10 мы обнаружили, что они либо исчезают посреди маршрута, либо разворачиваются, не доезжая до конечной! Это категорически неприемлемо.



Со слов водителей маршрутки №18 - это обычная ситуация!!! Обычная!

А когда мы всё-таки добрались до съёмной квартиры, хозяева (квартиры) пояснили, что перевозчик маршрута №10 очень наплевательски относится к своим обязанностям, а его водители допускают невообразимую фамильярность и хамство в виде фраз: "а мы не хотим туда ездить", "нех.. сидеть,.опой двигай" и принуждают пассажиров выходить на пригородном вокзале, отказываясь довозить людей до конечной!!!



Спасибо, "гостеприимный" Брест! Если перевозчика не устраивают условия осуществления деятельности, его нужно заменить.