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Невообразимое "гостеприимство" Бреста: гости города пожаловались на маршрутчиков
04.01.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Хочу поделиться с Вами историей о "гостеприимстве" Бреста прямо с порога. Сегодня, 04.01.2019 мы прибыли в Ваш город с семьей, чтобы отдохнуть. Приехали на поезде в 18.00 на Центральный вокзал.
Предварительно изучив расписание транспорта посредством приложения "Транспорт.BY" мы очень обрадовались, что прямо от Центрального вокзала отправляется маршрутка №10 в нужном нам направлении.
А когда мы всё-таки добрались до съёмной квартиры, хозяева (квартиры) пояснили, что перевозчик маршрута №10 очень наплевательски относится к своим обязанностям, а его водители допускают невообразимую фамильярность и хамство в виде фраз: "а мы не хотим туда ездить", "нех.. сидеть,.опой двигай" и принуждают пассажиров выходить на пригородном вокзале, отказываясь довозить людей до конечной!!!
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