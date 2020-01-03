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«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире

04.01.2020 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Матч, которого еще не было. Рождественский турнир преподносит очередной сюрприз – клюшки скрестили сборные Беларуси и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Это центральное состязание дня, для многих поклонников хоккея – одна из самых ожидаемых игр.

За ходом поединка следит наш корреспондент – Дмитрий Боярович.  

«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Для начала отмечу атмосферу на трибунах. Здесь практически аншлаг. Собралось уж точно больше 5 тысяч зрителей. И все болеют за нашу команду. Как следствие – пока победный счет. После первого периода - 3:0.

«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире

Стоит учесть, что мы играем против сильного соперника. Сборная США – которая на Рождественском турнире впервые – заявила серьезный состав. Чего стоит только Джим Слейтер – бывший игрок НХЛ. Он выступал за «Атланту Трэшерз». И тем не менее, сборная Беларуси проявила себя хорошо, показывает атакующий хоккей. Первую шайбу забросил Константин Кольцов. 

«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире

В турнире участвуют 12 сборных. Беларусь, как и прежде, представляет команда главы государства. Александр Лукашенко традиционно играет под номером 1. Вообще, Беларусь лидирует по числу побед в турнире. За всю его историю мы 12 раз занимали первое место. Россия – три раза. Ну а тем временем вот-вот начнется второй период поединка Беларусь – США. 

«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире

Параллельно с этим матчем на малой арене проходит поединок между сборной Балкан и Китаем. Он начался буквально 5 минут назад. И еще одна немаловажная деталь. Выручку от продажи билетов на вечерние матчи направят на благотворительность. Средства достанутся воспитанникам Мозырского детского дома. Так что Рождественский турнир – еще и возможность подарить чудо тем, кто в нем так нуждается.

«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире

«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире

Итак, счет в матче Беларусь – США пока 3:0  Напомним, что если наша команда 4 января одержит победу, она обеспечит себе выход в плей-офф турнира. Что ж, будем болеть за наших хоккеистов. 

Подробнее  в видеоматериале

Люди в материале: Дмитрий Боярович
 
 
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