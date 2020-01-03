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«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях

04.01.2020 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Марафон тепла и доброты продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях

Благотворительная акция «Наши дети» 4 января подарила яркие эмоции воспитанникам социально-педагогического центра с приютом Ленинского района столицы.

«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях

Поздравить ребят с Новым годом и Рождеством  пришли спортсмены и сотрудники Национального олимпийского стадиона «Динамо». Малыши получили в подарок сладости и спортинвентарь. Гостям же подготовили  представление, в котором сказочные персонажи ищут волшебную страну, где сбываются все желания.  

«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях


Здесь временно проживает 23 ребенка, которых изъяли из неблагополучных семей. Задача центра – вернуть малышей в родной дом. В результате совместных усилий в 2019 году к мамам и папам, которые стали на путь исправления, возвратились больше половины воспитанников.

«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях

Карина Демидик,  чемпионка мира среди юниоров по лёгкой атлетике:
Сегодня мы приехали не просто так, не просто подарить подарки, а с ними пообщаться, быть немножко ближе, подарить какую-то часть своего тепла и уюта. Хочется, чтобы эти дети тоже были счастливы.

«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях


Юрий Криводубский, исполняющий обязанности генерального директора Национального олимпийского стадиона «Динамо»:
Спорт, физкультура - это очень важно  влюбом возрасте, а для детей тем более. Они закладывают фундамент своей будущей жизни.

«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях


Ребята не упустили возможности пообщаться с известными гостями. Их интересовали впечатления спортсменов от II Европейских игр и лёгкоатлетического матча Европа – США, также дети попросили провести экскурссию по центральному стадиону.  

«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях

А импровизированный мастер-класс от Владислава Ляха, защитника «Динамо -Минск», еще больше настроил на спортивные победы.

Люди в материале: Карина Демидик, Юрий Криводубский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Марафон тепла и доброты продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благотворительная акция «Наши дети» 4...
 
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