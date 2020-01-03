|
«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Марафон тепла и доброты продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благотворительная акция «Наши дети» 4 января подарила яркие эмоции воспитанникам социально-педагогического центра с приютом Ленинского района столицы.
Поздравить ребят с Новым годом и Рождеством пришли спортсмены и сотрудники Национального олимпийского стадиона «Динамо». Малыши получили в подарок сладости и спортинвентарь. Гостям же подготовили представление, в котором сказочные персонажи ищут волшебную страну, где сбываются все желания.
Карина Демидик, чемпионка мира среди юниоров по лёгкой атлетике:
А импровизированный мастер-класс от Владислава Ляха, защитника «Динамо -Минск», еще больше настроил на спортивные победы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях
Новости Беларуси. Марафон тепла и доброты продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благотворительная акция «Наши дети» 4...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)