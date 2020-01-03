Министром экономики Беларуси 4 января 2020 года назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Президент.
До сегодняшнего дня Александр Червяков он занимал пост первого замминистра экономики. После того как Дмитрия Крутого назначили первым вице-премьером, пост министра стал вакантным.
Президент интересовался, почему для назначения предложили именно кандидатура Александра Червякова. Он предположил, что Дмитрию Николаевичу Крутому будет выгодно и удобно работать.
Дмитрий Крутой отметил, что Александр Червяков прошёл хорошую школу. Он долгое время был главой Научно-исследовательского экономического института Минэкономики, а работая в министерстве, вёл самые острые направления.
Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики
Лукашенко перед новым министром поставил ряд задач: обеспечить качество работы госсектора, достичь эффективности работы предприятий на микроуровне и снизить уязвимость экономики Беларуси от внешних шоков.
Что известно о новом министре экономики Беларуси
Александр Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году – аспирантуру БГСХА.
В 2010-2017 годах был директором ГНУ "НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь". С января 2017-го – заместитель министра экономики Беларуси. С ноября 2018-го – первый заместитель министра экономики.
Кандидат технических наук (2002), доцент. Автор и соавтор 7 монографий, учебных и справочных пособий, свыше 90 научных работ и 4 изобретений.