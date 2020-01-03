Источник материала: Новости Волковыска

Министром экономики Беларуси 4 января 2020 года назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Президент.

До сегодняшнего дня Александр Червяков он занимал пост первого замминистра экономики. После того как Дмитрия Крутого назначили первым вице-премьером, пост министра стал вакантным.

Президент интересовался, почему для назначения предложили именно кандидатура Александра Червякова. Он предположил, что Дмитрию Николаевичу Крутому будет выгодно и удобно работать.

Дмитрий Крутой отметил, что Александр Червяков прошёл хорошую школу. Он долгое время был главой Научно-исследовательского экономического института Минэкономики, а работая в министерстве, вёл самые острые направления.

Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики

Лукашенко перед новым министром поставил ряд задач : обеспечить качество работы госсектора, достичь эффективности работы предприятий на микроуровне и снизить уязвимость экономики Беларуси от внешних шоков.

Что известно о новом министре экономики Беларуси

Александр Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году – аспирантуру БГСХА.

В 2010-2017 годах был директором ГНУ "НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь". С января 2017-го – заместитель министра экономики Беларуси. С ноября 2018-го – первый заместитель министра экономики.

Кандидат технических наук (2002), доцент. Автор и соавтор 7 монографий, учебных и справочных пособий, свыше 90 научных работ и 4 изобретений.