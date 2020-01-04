Белорусы стартовали на ралли-рейде «Дакар» на самом быстром грузовике

Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» стартовала в ралли-рейде «Дакар-2020», который впервые проходит по территории Саудовской Аравии. На самый престижный марафон мира белорусы привезли капотный МАЗ и начнут борьбу с четвертой позиции, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Белорусы выставили на ралли-рейд три экипажа. Днями ранее команда благополучно прошла технические и административные проверки. До начала гонки автомобили находятся в закрытом парке.





Борьба будет острой с первого же спецучастка, который вобрал в себя все привычные для ралли-рейда испытания. Гонщикам предстоит взбираться на дюны, пересекать высохшие русла рек, гонять по каньонам и постараться не заблудиться на пересеченной местности. Боевыми будут два отрезка на 86 км и 213 км из Джедды в Аль-Ваджх.

МАЗы постараются войти в число лидеров ралли-рейда. «Все знают, что мы умеем побеждать и являемся серьезной угрозой для наших соперников. Наша цель — оказаться в числе лучших», — поясняют в команде.





Ралли-рейд «Дакар-2020» завершится 17 января в Киддии. Гонщикам предстоит преодолеть около 8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км спецучастков. В марафоне принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков.