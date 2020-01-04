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Белорусы стартовали на ралли-рейде «Дакар» на самом быстром грузовике
Источник материала: Tut.by
Команда «МАЗ-СПОРТавто» стартовала в ралли-рейде «Дакар-2020», который впервые проходит по территории Саудовской Аравии. На самый престижный марафон мира белорусы привезли капотный МАЗ и начнут борьбу с четвертой позиции, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».
Белорусы выставили на ралли-рейд три экипажа. Днями ранее команда благополучно прошла технические и административные проверки. До начала гонки автомобили находятся в закрытом парке.
Борьба будет острой с первого же спецучастка, который вобрал в себя все привычные для ралли-рейда испытания. Гонщикам предстоит взбираться на дюны, пересекать высохшие русла рек, гонять по каньонам и постараться не заблудиться на пересеченной местности. Боевыми будут два отрезка на 86 км и 213 км из Джедды в Аль-Ваджх.
МАЗы постараются войти в число лидеров ралли-рейда. «Все знают, что мы умеем побеждать и являемся серьезной угрозой для наших соперников. Наша цель — оказаться в числе лучших», — поясняют в команде.
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Белорусы выставили на ралли-рейд три экипажа. Днями ранее команда благополучно прошла технические и административные проверки. До начала гонки автомобили...
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