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Команда президента разгромила США на Рождественском турнире

04.01.2020 23:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда президента Беларуси разгромила команду США на Рождественском турнире в Минске — 9:3 (3:0, 1:1, 5:2).

Александр Лукашенко забросил последнюю шайбу в матче, отличившись с передачи Михаила Грабовского.

Младший сын президента Николай Лукашенко отметился двумя голами.

Напомним, что в первом матче команда президента разгромила команду Международной федерации хоккея — 11:3.
 
Теги: Минск
 
 
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Команда президента Беларуси разгромила команду США на Рождественском турнире в Минске — 9:3 (3:0, 1:1, 5:2).
 
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Команда президента разгромила США на Рождественском турнире
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