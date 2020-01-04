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Команда президента разгромила США на Рождественском турнире
Источник материала: Партизан
Команда президента Беларуси разгромила команду США на Рождественском турнире в Минске — 9:3 (3:0, 1:1, 5:2).
Александр Лукашенко забросил последнюю шайбу в матче, отличившись с передачи Михаила Грабовского.
Младший сын президента Николай Лукашенко отметился двумя голами.
Напомним, что в первом матче команда президента разгромила команду Международной федерации хоккея — 11:3.
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Команда президента Беларуси разгромила команду США на Рождественском турнире в Минске — 9:3 (3:0, 1:1, 5:2).
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