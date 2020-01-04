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Топ-10 самых высоких небоскребов в мире

04.01.2020 23:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 лет назад, 4 января 2010 года, состоялась торжественная церемония открытия самого высокого из когда-либо существовавших зданий в мире — «Бурдж-Халифа». Высота расположенного в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах 163-этажного небоскреба составила 828 м. Строительство небоскреба началось в 2004 году и обошлось в 1,5 млрд долларов. Однако уже в октябре небоскреб потеряет звание самого высокого здания мира — на открытии EXPO-2020 торжественно представят Башню в Дубай-Крик Харбор все в тех же Объединенных Арабских Эмиратах. Высота нового рекордсмена составит 928 метров. 10 самых высоких зданий в мире — в галерее TUT.BY.

1-е место: 828 метров, «Бурдж-Халифа», ОАЭ


«Бурдж-Халифа». Фото: Reuters

Небоскреб «Бурдж-Халифа» изначально планировался как самое высокое здание в мире. Когда здание еще строилось, его проектная высота держалась в тайне. Это было сделано на тот случай, если где-то будет спроектирован небоскреб большей высоты — тогда в проект дубайской башни могли бы внести корректировки.

Строительство небоскреба началось в 2004 году и шло со скоростью 1−2 этажа в неделю. Ежедневно на строительстве работало до 12 тысяч рабочих. На создание «Бурдж-Халифа» ушло около 320 тысяч кубометров бетона и более 60 тысяч тонн стальной арматуры.

2-е место: 632 метра, «Шанхайская башня», Китай


«Шанхайская башня». Фото: Wikimedia Commons

Вторым по высоте в мире зданием считается «Шанхайская башня» в Китае. Она была построена в 2015 году и стала самым высоким зданием Азии. Ее высота достигает 632 м. Стоимость постройки здания оценивается в сумму от 2,4 до 4,5 млрд долларов. В «Шанхайской башне» расположены торгово-развлекательные центры, офисы, рестораны, выставочные и конференц-залы.

3-е место: 601 метр, «Абрадж аль-Бейт», Саудовская Аравия


«Абрадж аль-Бейт». Фото: Flickr / Makkah Clock Royal Tower

Третье место в рейтинге самых высоких зданий мира занимает небоскреб «Абрадж аль-Бейт» («Королевская часовая башня») в Саудовской Аравии, входящий в комплекс зданий «Башня дома» в Мекке. Высота башни — 601 м. Строительство завершилось в 2012 году и комплекс обошелся в 15 млрд долларов.

У вершины «Королевской часовой» башни установлены гигантские часы диаметром 43 метра (длина часовой стрелки составляет 17 метров, минутной — 22), расположенные на высоте более 400 метров над землей. Четыре их циферблата установлены по четырем сторонам света. Часы-гиганты видны из любого места города, и являются самыми большими и самыми высотными часами в мире. По внешнему облику часовая башня отдаленно напоминает Биг-Бен в Лондоне — только выше в 6 раз.

4-е место: 599 метров, «Пинань», Китай


«Пинань». Фото: Flickr / Chris

Международный финансовый центр «Пинань» в Китае — это комплекс сооружений, включающий в себя 599-метровый небоскреб. Он находится в городе Шэньчжэнь.

Строительство небоскреба началось в 2009 году и завершилось в 2017-м. Здание должно было самым высоким в Китае, превзойдя "Шанхайскую башню", и вторым по высоте в мире. Однако в процессе строительства шпиль из проекта был удален, после чего окончательная высота здания снизилась с 660 до 599 м. Тем не менее, «Пинань» стал вторым по высоте зданием в Китае и четвертым в мире.

5-е место: 596 метров. Goldin Finance 117, Китай


Goldin Finance 117. Фото: Flickr / Brady Cloud

Строительство небоскреба Goldin Finance 117 в городе Тяньцзинь еще не окончено, но находится на завершающей стадии. Строительство началось в 2009 году, его завершение запланировано на 2020 год. После открытия официальная высота 128-этажного здания должна быть 596,6 м.

6-е место: 555 метров. Lotte World Tower, Южная Корея


Lotte World Tower. Фото: Архитектурное бюро Kohn Pedersen Fox

Небоскреб Lotte World Tower был открыт в 2017 году в Сеуле в Южной Корее. Его высота достигает 555 м. Здание насчитывает 123 надземных и шесть подземных этажей, предназначенных для размещения офисов, апартаментов, гостиницы и магазинов.

7-е место: 541 метр. Всемирный торговый центр — 1 («Башня свободы»), США


Фото: Reuters

Всемирный торговый центр — 1 (он же — «Башня Свободы») расположен в Нью-Йорке. Это самое высокое здание Западного полушария, его высота достигает 541 м. Здание было построено на месте разрушенного террористами 11 сентября 2001 года Всемирного торгового центра и открыто в 2014 году.

8-е место: 530 метров. Финансовый центр CTF в Гуанчжоу, Китай


Финансовый центр CTF в Гуанчжоу. Фото: WSP ARCHITECTS

Финансовый центр CTF — это небоскреб в городе Гуанчжоу в Китае. Его строительство заняло шесть лет. Высота составляет 530 м. В небоскребе расположены офисные помещения, апартаменты и гостиницы.

9-е место: 530 метров. Финансовый центр CTF в Тяньцзине, Китай


Финансовый центр CTF в Тяньцзине. Фото: Flickr / Brady Cloud

В Китае не особо заморачиваются с названиями. Именно поэтому в 2019 году в Тяньцзине появился еще один финансовый центр CTF. Высота, как и у собрата из Гуанчжоу, составляет 530 м. 

10-е место: 528 метров. «Чайна-Цзунь», Китай


«Чайна-Цзунь». Фото: Архитектурное бюро Kohn Pedersen Fox

Небоскреб «Чайна-Цзунь» находится в столице Китая Пекине. Он был официально открыт в 2018 году. В здании 108 этажей, а его высота достигает 528 м.

По словам архитекторов, вдохновением для формы башни стал древнекитайский ритуальный сосуд цзунь, первые археологические находки которого датированы бронзовым веком. Широкая у основания башня сужается в середине и снова расширяется на верхних этажах.

Кстати, застройщиком выступила компания CITIC Group, у которой немало проектов и в Беларуси.

 
 
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10 лет назад, 4 января 2010 года, состоялась торжественная церемония открытия самого высокого из когда-либо существовавших зданий в мире - «Бурдж-Халифа». Высота...
 
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