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В январе в кино что-то много годноты. Куда мне точно стоит сходить?

05.01.2020 07:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В январском кинопрокате Кристен Стюарт опускается под воду, Ева Грин летит в космос, а вездесущий Александр Петров живет в Москве после падения инопланетного объекта. Но об этом всем вы и без нас знаете. В традиционном топе AFISHA.TUT.BY собрала только те фильмы, о которых кроме нас вам, скорее всего, больше никто не расскажет. Бегом за билетами!

«Маяк»


Когда: с 16 января

Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Беларусь», «Дом кино», «Пионер», «Центральный»

Режиссер: Роберт Эггерс

О чем кино: 1890-е годы, где-то неподалеку от побережья Новой Англии. Молодой человек Ифраим Уинслоу приезжает на отдаленный остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромоногого и бородатого Томаса Уэйка. Тот обращается с парнем как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраима не отпускает собственное прошлое, и вскоре на каменистом острове — то ли ему мерещится, то ли в самом деле — начинает происходить всякая чертовщина.

Почему смотрим: что «Маяк» — самое странное кино месяца, даже спорить не стоит. Снял его Роберт Эггерс, у которого уже есть сандэнсовский приз за режиссуру «Ведьмы» (ее нередко называют вообще лучшим хоррором). Отработать аванс за место в истории жанрового кино Эггерс берется вторым полнометражным фильмом ужасов. «Маяк» минималистичен, мифологичен, готичен и прекрасен, это кино в черно-белой стилистике, почти квадратное и с рейтингом в «18+». Да и каст хорош: вместе с одиозными Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном на маяке соседствует шиза и помешательство. За картину Эггерс увез из Канн приз ФИПРЕССИ в рамках двухнедельника режиссеров, так что даже для ненавистников хорроров, но любителе экспериментов «Маяк» — то, что нужно.

Что пишут критики:

Егор Москвитин, «Искусство кино»: «Там, где нечего бояться, невольно перестаешь жмуриться и начинаешь смотреть по сторонам. И поначалу любуешься тем, как красиво вокруг. Эггерс — мастер стилизации и искусный архитектор предметного мира».

Геннадий Гусев, «25-й кадр»: «Сложноустроенный, но притягательный „Маяк“ — громкое слово в жанре, а также аппетитное декадентское блюдо, поданное на обеденный стол под крики зловещих жирных чаек, глухой шум прибоя, истошное „What?!“ двух морально измотанных мужчин, монотонное завывание ветра и пробирающий до дрожи жуткий гул одинокого маяка».

«Мое прекрасное лето с Софи»


Когда: с 16 января

Где: Falcon Club Бутик Кино, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Аврора», «Ракета», «Пионер»

Режиссер: Ребекка Злотовски

О чем кино: Наиме только что исполнилось 16. Этим летом ей придется решить, чего она хочет от жизни. Она встречает кузину Софию, которой 22 года — с удивительным телом и опасно соблазнительным образом жизни. Несмотря на предупреждения ее лучшей подруги Додо, она и София переживут незабываемые встречи в течение долгого лета, которое они запомнят навсегда.

Почему смотрим: на десяток фильмов месяца по традиции выпадает один ну очень откровенный. «Мое прекрасное лето с Софи» — это не просто драмеди о взрослении с красивыми пляжами и обмазанными маслом женщинами, но как бы между прочим еще и лучший французский фильм по итогам все того же двухнедельника режиссеров на последнем по времени Каннском фестивале. А еще это очень теплый привет из лета, которое когда-нибудь да наступит.

Что пишут критики:

Джон Фрош, Hollywood Reporter: «Безмятежная, чувственная драма взросления настолько пропитана спелым ароматом юга Франции — солнце, море, много плоти и немного шика, — что вы практически хотите съесть ее с помощью ложечки».

«Офицер и шпион»


Когда и где: с 23 января — Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, с 30 января — «Беларусь», «Пионер»

Режиссер: Роман Полански

О чем кино: сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение — шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона. Главный обвинительный материал против Дрейфуса — таинственная «секретная папка», якобы содержащая все необходимые доказательства. Пикару необходимо ее найти, чтобы доказать невиновность своего подопечного.

Почему смотрим: скажи мы, что это новый фильм живого классика Романа Полански — и уже можно было бы останавливаться. Но это кино любопытно на разных срезах. Режиссер-поляк, о личной жизни которого — спасибо, Тарантино — судачили весь прошлый год, посвящает фильм делу Дрейфуса — одному из самых резонансных судебных разбирательств в истории Франции (в котором до конца не разобрались даже французы). И хотя фильм ругают за излишнюю дотошность к деталям и за то, что он смахивает на школьный учебник, посмотреть, возможно, последнюю картину 86-летнего режиссера определенно стоит. Тем более что с последнего Венецианского фестиваля Полански (ожидаемо) увез с собой целый ворох наград — в том числе Особый приз жюри и Премию ФИПРЕССИ.

Что пишут критики:

Вероника Хлебникова, «Искусство кино»: «Реконструированные режиссером процессы Дрейфуса, Пикара, Золя демонстрируют ту же власть Полански над изображением, что и власть Золя над словом».

Антон Долин, Meduza: «Это зрелая, классическая работа художника, который достиг спокойного понимания фундаментальных истин, приходящего с возрастом и опытом. Но не только. Это еще и энергичный, твердый, умный, необходимый в мире постправды фильм».

Станислав Зельвенский, «Афиша»: «„Офицер и шпион“ — мастер-класс энергичной, монументальной и в то же время экономной режиссуры, работа почти что уровня классических работ Пауэлла и Прессбургера, трагический, но воздушный, полный иронии фильм, не запихивающий в глотку зрителю свои уроки, однако не оставляющий шанса их не усвоить».

«Проклятие»


Когда: с 16 января

Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Комсомолец», «Москва», «Октябрь», «Мир»

Режиссер: Николас Песке

О чем кино: после того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.

Почему смотрим: а потому что снял его многоуважаемый нами Николас Песке. В его арсенале — ни на что не похожий хоррор «Глаза моей матери» и менее удачный «Пирсинг», который запомнился нам пробитыми сосками и игрой во Фрейдов. И если первые два фильма считаются у режиссера дебютными, то вот «Проклятие» уже можно судить со всей строгостью, тем более что это ремейк одноименной ленты 2004 года. Судя по трейлеру и продюсерам картины (которые уже работали над проектами «Не дыши» и «Зловещие мертвецы»), нас ждет живенький детектив-хоррор с акцентом на втором слове. Ну и будут джампскейры, приготовьте изрядно попугаться.

Что пишут критики:

Эми Николсон, FilmWeek: «По-настоящему интересным в этой версии „Проклятия“ оказывается не сам фильм, который является действительно простым, пугающим, не очень смешным и довольно злым, а то, что у него потрясающий актерский состав, который изо всех сил старается сделать это кино хорошим».

«Тело божие»


Когда: с 16 января

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ Galileo, «Пионер», «Мир»

Режиссер: Ян Комаса

О чем кино: 20-летний Даниэль отбывает наказание в колонии. Он хочет стать священником, но это невозможно из-за его судимости. Когда его посылают работать в столярную мастерскую в маленьком городке, по прибытии он переодевается священником и случайно захватывает местный приход. Приезд молодого, харизматичного проповедника — это возможность для местной общины начать процесс исцеления после произошедшей там трагедии.

Почему смотрим: это один из самых громких польских фильмов года, обладатель приза зрительских симпатий фестиваля в Гдыне и выдвиженец от страны на «Оскар». Есть подозрение, что это бодрое и бойкое кино на вечную для поляков тему религии придется по душе не только тем, кто постоянно посещает костел, но и вообще далеким от высших материй. Разговор о вере в фильме заземляется и подается на диалекте, доступном каждому. Критик The Guardian поставил фильму 4 из 5, и кто мы такие, чтобы теперь игнорировать это кино? Ко всему «Тело Божие» получил награду минувшего «Лістапада» за лучшую режиссуру игрового фильма. А теперь выходит в прокат, чтобы его смогли посмотреть и те, кто не дошел до фестиваля.

Что пишут критики:

Кевин Махер, Times: «„Тело божие — это безупречный сторителлинг, игра без усилий и с воодушевляющим, хотя и кровавым, заключением».

Лесли Фелперин, Guardian: «Эта драма, трогательная, тревожная и местами даже забавная, раскрывает духовную притчу — исконно польскую, но понятную нам всем».

«Маленькие женщины»


Когда: с 30 января

Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Комсомолец», «Мир», «Центральный», «Пионер»

Режиссер: Грета Гервиг

О чем кино: о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни

Почему смотрим: иногда кажется, что Грета Гервиг — любимица американских независимых критиков — вообще не боится выглядеть не современной. Она сняла рюшечную ленту «Леди Берд», теперь вот — наивно-добрую экранизацию «Маленьких женщин» (уже какую по счету?). При этом в премьерной картине ультрамодный каст: здесь собрались Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Тимоти Шаламе, Лора Дерн, Мерил Стрип и Луи Гаррель. У Греты получается очень искреннее кино, по которому истосковался даже искушенный зритель. Понять, что ее фильм не настолько прост, как кажется, вы сможете в минских кинотеатрах уже в конце месяца. А в начале следующего — не исключено — узнаете, что картина взяла «Оскар», возможно, даже не один. Потому что у нее определенно есть шансы.

Что пишут критики:

Пол Бернс, Sydney Morning Herald: «Через 20 минут персонажи перестают быть персонажами; теперь они из плоти и крови, наши сестры. Мы ощущаем их счастье и уныние, их холодные ноги и теплые сердца, их пренебрежение и любовь. Это мастерски сделанная и чувственная адаптация».

«Гретель и Гензель»


Когда: с 30 января

Где: все кинотеатры Silver Screen, «Беларусь»

Режиссер: Оз Перкинс

О чем кино: новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…

Почему смотрим: переосмыслять классический сюжет берется не только Гервиг. Оз Перкинс, которого мы знаем и любим за запредельно тонкий «Февраль», забрался в самую гущу мрачного фольклора братьев Гримм. В этот раз старший сын актера «Психо» Энтони Перкинса презентует хоррор «Гретель и Гензель». Это покинутые дети, бутафорские сладости, пентаграммы, море эстетских планов (даже что-то от Бергмана есть) и будоражущая попытка приблизиться к понятию зла как такового. Надо смотреть -и ни слова больше.

Что пишут критики: пока ничего. Мировая, как и минская премьеры фильма запланированы на 30 января.

«Отверженные»


Когда: с 30 января

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ Galileo, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall

Режиссер: Ладж Ли

О чем кино: в XIX веке Жан Вальжан и Козетта из знаменитого романа Гюго впервые встретились в парижском районе Монфермей — обиталище отбросов общества. Сто с лишним лет спустя здесь ничего не изменилось: по-прежнему гиблое место. У отверженных лишь другие цвет кожи и национальность: теперь район населен мигрантами. Полиция все так же бесчинствует. Пенто — новичок в криминальном подразделении полиции Сен-Дени. С пушкой в кобуре и дубинкой в руках, он и его новые соратники творят на улицах района то, что называют справедливостью

Почему смотрим: игровой дебют чернокожего парижанина-документалиста Ладжа Ли показали в Каннах, где тот получил приз жюри: на социальное кино сегодня, даже если вы никак не можете это принять, серьезный спрос. «Отверженные» — это не экранизация одноименной эпопеи Виктора Гюго: время и действие романа выходят в современность, а вот место остается прежним. Между тем в мире, где до сих пор актуальна политика сильной руки, кино о полицейском произволе кажется честным и смелым. Особенно если учесть, что его ключевая локация — Париж, где раньше всего заговорили о свободе, равенстве и братстве. Отрадно, что фестивальный хит наконец-то дошел и до белорусских экранов.

Что пишут критики:

Илона Егиазарова, Вокруг ТВ: «Ладжа Ли, за плечами которого документальный опыт, просто фиксирует проблему, но делает это мастерски, с долей лирики».

Валерий Кичин, Российская газета: «Начавшись в спокойном хроникальном стиле, фильм кадр от кадра набирает напряжение, и его сила — в умении выразить эмоциональный предел, к которому вплотную приблизились все, от главных героев до массовки. Предел, который должен закончиться взрывом».

Кстати! С 20 января в прокате будет идти южнокорейская драма «Сквозь снег» от режиссера хитовых «Паразитов». К нам в топ она не попала, потому что это кино из 2013-го, стало быть, не премьера. Но вы все равно посмотрите — в «Пионере», «Центральном» или в любом из кинотеатров сети Silver Screen.

Важно: в репертуарах кинотеатров возможны изменения. Следите за расписанием на AFISHA.TUT.BY.

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В январском прокате Кристен Стюарт опускается под воду, а Ева Грин летит в космос, но на это вы и без нас посмотрите. В традиционном топе AFISHA.TUT.BY собрала только те...
 
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