Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 5 января 2020 года отмечается День работников социальной защиты и День банковских и финансовых работников. Сегодня 5-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 361 день❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 5 января

День работников социальной защиты;

День банковских и финансовых работников;

День бросания кексов;

Национальный день взбитых сливок;

Международный разгрузочный день.

▶ Какой праздник 5 января по церковному календарю и можно ли работать

5 января отмечается День Федула Зимнего. По погоде в этот день судят, каким будет весь ноябрь.

Родившимся в День Федула рекомендуют носить обереги из красного или черного агата, поскольку они защищают своих владельцев от темных сил.

Кстати, считалось, что те, кто родился 5 января, будут хорошими пастухами.

Подходит к концу Рождественский пост 2019-2020 , есть нельзя многие продукты.

▶ 5 января: что можно делать, а что нельзя

На Руси предки уделяли в этот день большое внимание домашним животным: давали много корма, убирали птичник и хлев.

Весь день посвящают работе: надо ведь подготовиться к Рождеству. Поэтому стараются побыстрее закончить готовку, уборку, починку и прочее.

Также 5 января выпекали печенье в виде животных и птиц – таким образом изгоняли злых духов.

По народным поверьям, 5 января нельзя:

работать с острыми предметами (нож, топор и т.п.) – порез в этот день сулил долгую болезнь;

подшивать подол – жизнь, мол, сам себе укорачиваешь;

бить кого-то, даже в шутку – по поверью, так у битого человека годы отнимаются, а тот, кто бьет – грех на душу берет.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Василий, Давид, Иван, Макар, Павел, Ян.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 5 января

каков Федул – такова и погода в ноябре;

ветреный день – к урожайному году;

снег и сильный ветер – к холодному и дождливому июлю.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 5 января

1731 – появились первые уличные фонари в Москве;

1757 – француз Робер-Франсуа Дамьен совершил неудачное покушение на короля Людовика XV;

1762 – на российский престол вступил Пётр III;

1809 – подписан Дарданелльский мир, завершивший Англо-турецкую войну;

1919 – красная армия заняла Вильнюс;

1933 – начато строительство висячего моста в Сан-Франциско над проливом "Золотые ворота";

1956 – к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция;

1957 – в первом номере журнала "Техника – молодежи" началась публикация романа Ивана Ефремова "Туманность Андромеды";

1964 – в Лондонском метро начал использоваться первый в мире автоматический билетный барьер.

1972 – начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля;

1993 – потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объёмом 84 700 тонн;

1997 – Россия объявила о выводе войск с территории Чечни (окончания 2-летней русско-чеченской войны);

2011 – количество интернет-пользователей в мире достигло 2 миллиардов.

▶ Кто из знаменитостей родился 5 января

Люди, родившиеся 5 января, по поверью, отлично ладят с животными.

В этот день родились такие знаменитости:

1855 – Кинг Жиллетт, американский изобретатель, придумавший "Безопасную бритву";

1931 – Роберт Дюваль, американский актёр, режиссёр и продюсер (Крестный отец, Нежное милосердие, Судья);

1932 – Умберто Эко, итальянский писатель, философ, историк-медиевист;

1932 – Раиса Горбачева, жена президента СССР Михаила Горбачева;

1946 – Дайан Китон, американская актриса (Крестный отец, Отец невесты, сериал Молодой папа);

1969 – Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант;

1975 – Брэдли Купер, американский актёр, дважды номинировался на премию Оскар (Мой парень – псих, Мальчишник в Вегасе).