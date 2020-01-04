⭐ 5 января 2020 года отмечается День работников социальной защиты и День банковских и финансовых работников. Сегодня 5-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 361 день❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 5 января
- День работников социальной защиты;
- День банковских и финансовых работников;
- День бросания кексов;
- Национальный день взбитых сливок;
- Международный разгрузочный день.
▶ Какой праздник 5 января по церковному календарю и можно ли работать
5 января отмечается День Федула Зимнего. По погоде в этот день судят, каким будет весь ноябрь.
Родившимся в День Федула рекомендуют носить обереги из красного или черного агата, поскольку они защищают своих владельцев от темных сил.
Кстати, считалось, что те, кто родился 5 января, будут хорошими пастухами.
Подходит к концу
▶ 5 января: что можно делать, а что нельзя
На Руси предки уделяли в этот день большое внимание домашним животным: давали много корма, убирали птичник и хлев.
Весь день посвящают работе: надо ведь подготовиться к Рождеству. Поэтому стараются побыстрее закончить готовку, уборку, починку и прочее.
Также 5 января выпекали печенье в виде животных и птиц – таким образом изгоняли злых духов.
По народным поверьям, 5 января нельзя:
- работать с острыми предметами (нож, топор и т.п.) – порез в этот день сулил долгую болезнь;
- подшивать подол – жизнь, мол, сам себе укорачиваешь;
- бить кого-то, даже в шутку – по поверью, так у битого человека годы отнимаются, а тот, кто бьет – грех на душу берет.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Василий, Давид, Иван, Макар, Павел, Ян.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 5 января
- каков Федул – такова и погода в ноябре;
- ветреный день – к урожайному году;
- снег и сильный ветер – к холодному и дождливому июлю.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 5 января
1731 – появились первые уличные фонари в Москве;
1757 – француз Робер-Франсуа Дамьен совершил неудачное покушение на короля Людовика XV;
1762 – на российский престол вступил Пётр III;
1809 – подписан Дарданелльский мир, завершивший Англо-турецкую войну;
1919 – красная армия заняла Вильнюс;
1933 – начато строительство висячего моста в Сан-Франциско над проливом "Золотые ворота";
1956 – к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция;
1957 – в первом номере журнала "Техника – молодежи" началась публикация романа Ивана Ефремова "Туманность Андромеды";
1964 – в Лондонском метро начал использоваться первый в мире автоматический билетный барьер.
1972 – начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля;
1993 – потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объёмом 84 700 тонн;
1997 – Россия объявила о выводе войск с территории Чечни (окончания 2-летней русско-чеченской войны);
2011 – количество интернет-пользователей в мире достигло 2 миллиардов.
▶ Кто из знаменитостей родился 5 января
Люди, родившиеся 5 января, по поверью, отлично ладят с животными.
В этот день родились такие знаменитости:
1855 – Кинг Жиллетт, американский изобретатель, придумавший "Безопасную бритву";
1931 – Роберт Дюваль, американский актёр, режиссёр и продюсер (Крестный отец, Нежное милосердие, Судья);
1932 – Умберто Эко, итальянский писатель, философ, историк-медиевист;
1932 – Раиса Горбачева, жена президента СССР Михаила Горбачева;
1946 – Дайан Китон, американская актриса (Крестный отец, Отец невесты, сериал Молодой папа);
1969 – Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант;
1975 – Брэдли Купер, американский актёр, дважды номинировался на премию Оскар (Мой парень – псих, Мальчишник в Вегасе).