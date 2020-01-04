Где зависнуть на вторых за неделю выходных? Афиша подсказывает варианты

Источник материала: Tut.by

Зимние праздники продолжаются, а значит, вопрос «Куда сходить?» снова актуален. Чтобы подсказать вам что-то действительно стоящее, AFISHA.TUT.BY ориентировалась на запросы минчан: мы проанализировали статистику всех мероприятий на нашем сервисе и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 30 декабря по 4 января. Итак, где можно будет увидеть минчан в эти длинные выходные?





Когда: все выходные Где: г. Логойск, Логойский с/с, 36, помещение 32 Сколько: уточняйте тут

Популярными среди минчан оказались катания в Логойске — а почему бы и нет? Съездить семьей за город и провести внеплановые выходные активно, на лыжах, тюбинге или сноубордах — чем не идея? Кстати, прокатиться на чем душе вздумается можно и ночью (с 22.00 до 2.00). Да и цены вас не разорят.

На премьере в кино — «Вторжение»



Кадр из фильма

Когда: все выходные Где: почти во всех кинотеатрах Сколько: от 7 рублей Купить билет

В топе минчан очередное кино Федора Бондарчука , и оно уже в прокате. По сюжету падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. О том, для чего «Вторжению» столько спецэффектов и какая режиссерская идея под ними спрятана, можно почитать в интервью TUT.BY .

Полный график кинопремьер Минска

На рождественской ярмарке Art Arena



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: все выходные, 12.00 − 23.00 Где: ул. Кальварийская, 21 Сколько: бесплатно

Art Arena — это новое пространство, которое недавно открылось на бывшей заводской территории на Кальварийской и, в отличие от большинства новогодних ярмарок, работает до сих пор. Надо сказать, что Art Arena получилась вполне уютной и модной. Во внутреннем дворике заводских цехов под большим шатром и гирляндами — дизайнерская елка, по кругу — 25 домиков с сувенирами и стритфудом. Здесь можно угоститься глинтвейном или грогом, а вот шаурму можете там не искать. Больше фото — в пестром фоторепортаже AFISHA.TUT.BY . Свою работу ярмарка завершит 15 января.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: tuzin.fm

Когда: 7 января, 19.00 — двери, 20.00 — начало Где: « Граффити » Сколько: в кассе клуба — от 10 рублей, на сайте клуба — от 12 рублей. В день мероприятия — от 15 рублей

Признаться честно, в январской афише не так уж и много достойных концертов. Но выступление белорусской группы N.R.M. — определенно из таких. Это будет традиционный рождественский концерт в семейной атмосфере маленького уютного клуба. Приходите послушать акустические версии даже самых тяжелых треков N.R.M. Будет и парочка новых.

Все концерты в Минске и регионах

На рождественском рейве Killa Xmas



Фото: vk.com/vectoronerave

Когда: 5 января, 23.00 Где: « Хайд » Сколько: от 5 рублей

Killa — серия качественных вечеринок, которая собирает под одной крышей ценителей таких танцевальных жанров, как drum and bass, jungle и breakbeat. За музыку в эту ночь отвечают российские и локальные диджеи, сжигать подошвы на вечеринке можно будет вплоть до 6.30 6 января. А если хочется сэкономить на входном билете, то с вниманием к мероприятию в соцсетях (то есть с репостом анонса) вас пустят за 5 рублей, но только до 1.00. Без репоста квиток будет стоить все 15 рублей.

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска



Кадр из мультфильма Миядзаки «Ходячий замок»

Когда: все выходные, 11.30 — 21.30 Где: кинотеатр « Центральный » Сколько: бесплатно

В Минске вот уже вторую неделю подряд идет выставка «Мир Хаяо Миядзаки», приуроченная к релизу аниме Миядзаки «Ходячий замок». В ней участвуют авторы ежегодного фестиваля молодежной современной восточноазиатской культуры XIII. На выставке представлен фан-арт, то есть работы поклонников творчества режиссера. Если вы не в курсе, Хаяо Миядзаки — японский сказочник-аниматор, и прямо сейчас в столице показывают одну из его лучших работ — «Ходячий замок» . Вообще, все созданные им аниме наполнены добром и волшебством, старательно нарисованы и продуманы. Так что впору познакомиться с его творчеством, а потом и на выставку заглянуть.

Все выставки Минска — в одном месте



Фото: facebook.com/niabiosy

Когда: 5 января Где: Дворец искусств (ул. Козлова, 3) Сколько: вход бесплатный, по пригласительным, которые можно получить за два часа до спектакля

Перед Рождеством у столичных зрителей есть уникальный шанс увидеть один из белорусских культурных символов — батлейку. Фестиваль «Нябесы» объединил коллективы, которые работают в традиции белорусского народного театра кукол. В этом году в фестивале примут участие девять театров из разных городов Беларуси. Например, один из самых распространенных батлеечных сюжетов — историю о царе Ироде — можно будет увидеть в исполнении театров из Могилева, Минска, Мира, Ракова. Тут мы собрали полную программу.

Лучшее в минских театрах

На Главной елке страны



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Когда: 5 и 6 января Где: Дворец Республики Сколько: 7−26 рублей, детям до трех лет — бесплатно Купить билет

Ну что, кому тут новогоднего настроения не хватило? Так сходите с детворой на Главную елку страны! Кто такой Дед Мороз, знают все — от мала до велика. Но мало кто задумывается над тем, был ли Дед Мороз маленьким, учился ли он в школе, легко ли быть волшебником и совершать новогодние чудеса. Добрый сюжет, неожиданные повороты событий, прекрасная музыка и нестандартные декорации — вот чего стоит ждать от Главной елки страны. Новый год шагает по планете вместе с Дедом Морозом, а вот как именно у Деда Мороза получается одновременно поздравить всех людей и на всех континентах, вы и ваш малыш узнаете на новогоднем представлении во Дворце Республики.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 5 и 7 января Где: « Минск-Арена » Сколько: от 4 рублей (+комиссия)

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» — одна из визитных карточек Беларуси. Хоккейные «Зубры» (именно такое прозвище у парней) играют в Континентальной хоккейной лиге и конкурируют с лучшими командами Восточной и Центральной Европы. Матчи регулярно собирают аншлаги на столичной «Минск-Арене». Если вы еще ни разу там не были, советуем посетить. Особенно после проведенного ребрендинга — команда сделала крутой современный логотип и обновила форму. 5 января в 17.00 «Зубры» встретятся с российским СКА, а 7 января в 16.00 — с китайским «Куньлунь Ред Стар».

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