Метро, Leroy Merlin, Mega Park. Топ-10 крупных объектов, которые построят в 2020 году в Минске

В 2020 году в Минске не будет открытий больших спортивных или государственных административных сооружений, но зато наконец-то заработает первый участок третьей линии метро. Что еще важного и интересного построят в столице — в материале REALTY.TUT.BY. Сразу отметим, что мы не включали в этот список жилые дома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Четыре станции метро

Первый участок третьей линии минского метро изначально обещали открыть еще в 2017 году, но сроки переносились. В итоге станции «Юбилейная площадь» (рядом с «Фрунзенской»), «Площадь Франтишка Богушевича» (возле Музыкального театра), «Вокзальная» (с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная») и «Ковальская Слобода» (в районе улицы Жуковского) откроют в 2020 году. Звучала как минимум дата 3 июля.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На третьей линии будут ходить поезда «Штадлер», а на платформах установят защитные экраны, чтобы избежать падения на рельсы. Все станции, как обычно, будут оформлены тематически.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Школа и восемь детских садов



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2020 году в Каменной Горке — 3 откроют школу на 1020 учеников с бассейном. Кроме того, откроют и 8 детских садов: на Михалово — Алибегова, на Дзержинского — Любимова, в Лошице-9, в Масюковщине, на Независимости — Калиновского, в «Минск Мире» (2 сада), в Лебяжьем.

«Шантэр Хилл»

Комплекс « Шантэр Хилл » начали строить на проспекте Победителей возле Дроздов в 2016 году. Заказчик проекта — связанная с Александром Шакутиным компания «Наванеп». Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group, и смотрится все это дело неплохо.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Изначально комплекс планировали сдать в конце 2018 года, потом — в середине 2019-го, но в итоге срок сдачи перенесли на 2020 год. Это произошло из-за корректировки проекта.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Общая площадь комплекса составит более 127 тысяч квадратных метров. В него будут входить четыре здания высотой 9−14 этажей и одна 25-этажка. Там разместятся в числе прочего офисные помещения, медклиника и спортивно-оздоровительный центр.

Первый в стране Leroy Merlin

Первый в Беларуси гипермаркет Leroy Merlin («Леруа Мерлен») на 10 тысяч квадратных метров должен открыться в 2020 году на месте бывшего авторынка «Ждановичи» на пересечении улиц Тимирязева и Ратомской. Рядом с магазином будет парковка на 900 мест.



Эскиз из архитектурно-планировочной концепции «ТД Ждановичи»

Строит гипермаркет торговый дом «Ждановичи», а потом будет сдавать в долгосрочную аренду компании Leroy Merlin. Сегодня сегмент DIY-ритейла (Do it Yourself — «Сделай сам») считается одним из наиболее перспективных рыночных категорий. В Беларуси эту нишу делят операторы Mile, «Материк» и ОМА.

ТРЦ Mega Park

Торгово-развлекательный центр Mega Park строится на пересечении улиц Каменногорской и Казимировской. Заказчиком строительства выступает ООО «Винтераинвест», учрежденное юрлицами с белорусским и европейским капиталом. Его планируют открыть летом 2020 года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Торговый центр будет иметь общую площадь 58 тысяч квадратных метров. Рядом оборудуют плоскостную парковку на 1200 машин. В Mega Park расположится сетевой гипермаркет, магазины одежды (ценовой категории «средний» и «средний минус»), магазин бытовой техники, а также большая зона развлечений (кинотеатр, ледовая арена и другое).

ФОК на Дзержинского

Рядом с головным офисом «Беларусбанка» на проспекте Дзержинского в 2020 году планируют открыть физкультурно-оздоровительный комплекс , который строится по инвестдоговору влиятельными бизнесменами из Казахстана.



Рендеры предоставлены для TUT.BY проектной организацией «Арх-Нуво»

Общая площадь здания составит 3100 квадратных метров. Здесь будет зона бассейна с джакузи и саунами, спа, детский центр, специализированный магазин, тренажерные залы. Рядом построят воркаут-площадку. Компания также привезет в Минск российскую франшизу World Class. Правда, местные были не рады строительству ФОКа в этом месте.

МФК «Имперский»

Напротив совминовских гаражей на улице Клары Цеткин строится многофункциональный комплекс «Имперский».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Он будет включать в себя офисную часть, фитнес-центр и апарт-отель. Но в 2020 году введут только первый пусковой комплекс (14-этажное офисное здание и подземный паркинг).



Изображение: impersky.by

Комплекс «Имперский» строит компания «Марконстрой», которая, например, создала элитный жилой комплекс «Залаты маентак».

Бизнес-центр BK Capital

Строительство многофункционального комплекса на месте бывшего музея Великой Отечественной войны началось весной 2018 года. Проект реализует компания «Белинте-Роба», входящая в «Дана Холдингс», которая строит «Минск Мир» и «Маяк Минска».



Фото: Realt.by

Офисные помещения будут занимать шесть этажей. На первом этаже будет зона фудкортов и многофункциональный торговый зал. На восьмом — коктейль-бар, ресторан и лаунж-зона. Бизнес-центр должен открыться в 2020 году.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Проект критиковали за размеры здания и выбранный стиль. В «Дана Холдингс» же говорили, что архитектурный облик здания призван связать два периода развития Минска на Октябрьской площади.

Бизнес-центр «Аякс»

Бизнес-центр «Аякс» строится входящей в структуру «Тапаса» компанией «Слайд Плюс» в самом начале улицы Могилевской — в минуте ходьбы от станции метро «Институт культуры».



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Объект планируют сдать в эксплуатацию летом 2020 года. Бизнес-центр будет состоять из офисной части, паркинга, торговых помещений и кафе. На здании также будет медиафасад по типу того, что применен в бизнес-центре «Футурис».





Административный корпус метрополитена

Здание строится на пустыре в границах административного корпуса метрополитена, территории Белгосуниверситета и бывшего загса.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Новый инженерный корпус будет предназначен для обслуживания 3-й и 4-й линий. В нем предполагается разместить и службу охраны подземки. Достроить его должны в первой половине 2020 года.



Изображение с сайта minsknews.by

Отметим, что согласно указу президента до конца 2020 года должны также достроить и « Газпром центр » на Независимости. Но судя по степени готовности объекта, сделать это вообще нереально. Сложновато будет ввести в 2020 году и многофункциональный комплекс с французским отелем, который строится на улице Маяковского.