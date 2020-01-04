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Метро, Leroy Merlin, Mega Park. Топ-10 крупных объектов, которые построят в 2020 году в Минске
Источник материала: Tut.by
В 2020 году в Минске не будет открытий больших спортивных или государственных административных сооружений, но зато наконец-то заработает первый участок третьей линии метро. Что еще важного и интересного построят в столице — в материале REALTY.TUT.BY. Сразу отметим, что мы не включали в этот список жилые дома.
Четыре станции метро
Первый участок третьей линии минского метро изначально обещали открыть еще в 2017 году, но сроки переносились. В итоге станции «Юбилейная площадь» (рядом с «Фрунзенской»), «Площадь Франтишка Богушевича» (возле Музыкального театра), «Вокзальная» (с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная») и «Ковальская Слобода» (в районе улицы Жуковского) откроют в 2020 году.
На третьей линии будут ходить поезда «Штадлер», а на платформах установят защитные экраны, чтобы избежать падения на рельсы. Все станции, как обычно, будут оформлены тематически.
Школа и восемь детских садов
В 2020 году в Каменной Горке — 3 откроют школу на 1020 учеников с бассейном. Кроме того, откроют и 8 детских садов: на Михалово — Алибегова, на Дзержинского — Любимова, в Лошице-9, в Масюковщине, на Независимости — Калиновского, в «Минск Мире» (2 сада), в Лебяжьем.
«Шантэр Хилл»
Комплекс «
Изначально комплекс планировали сдать в конце 2018 года, потом — в середине 2019-го, но в итоге срок сдачи перенесли на 2020 год. Это произошло из-за корректировки проекта.
Общая площадь комплекса составит более 127 тысяч квадратных метров. В него будут входить четыре здания высотой 9−14 этажей и одна 25-этажка. Там разместятся в числе прочего офисные помещения, медклиника и спортивно-оздоровительный центр.
Первый в стране Leroy Merlin
Первый в Беларуси гипермаркет Leroy Merlin («Леруа Мерлен») на 10 тысяч квадратных метров должен открыться в 2020 году на месте бывшего авторынка «Ждановичи» на пересечении улиц Тимирязева и Ратомской. Рядом с магазином будет парковка на 900 мест.
Строит гипермаркет торговый дом «Ждановичи», а потом будет сдавать в долгосрочную аренду компании Leroy Merlin. Сегодня сегмент DIY-ритейла (Do it Yourself — «Сделай сам») считается одним из наиболее перспективных рыночных категорий. В Беларуси эту нишу делят операторы Mile, «Материк» и ОМА.
ТРЦ Mega Park
Торгово-развлекательный центр
Торговый центр будет иметь общую площадь 58 тысяч квадратных метров. Рядом оборудуют плоскостную парковку на 1200 машин. В Mega Park расположится сетевой гипермаркет, магазины одежды (ценовой категории «средний» и «средний минус»), магазин бытовой техники, а также большая зона развлечений (кинотеатр, ледовая арена и другое).
ФОК на Дзержинского
Рядом с головным офисом «Беларусбанка» на проспекте Дзержинского в 2020 году планируют открыть
Общая площадь здания составит 3100 квадратных метров. Здесь будет зона бассейна с джакузи и саунами, спа, детский центр, специализированный магазин, тренажерные залы. Рядом построят воркаут-площадку. Компания также привезет в Минск российскую франшизу World Class. Правда, местные были не рады строительству ФОКа в этом месте.
МФК «Имперский»
Напротив совминовских гаражей на улице Клары Цеткин строится многофункциональный комплекс «Имперский».
Он будет включать в себя офисную часть, фитнес-центр и апарт-отель. Но в 2020 году введут только первый пусковой комплекс (14-этажное офисное здание и подземный паркинг).
Комплекс «Имперский» строит компания «Марконстрой», которая, например, создала элитный жилой комплекс «Залаты маентак».
Бизнес-центр BK Capital
Строительство
Офисные помещения будут занимать шесть этажей. На первом этаже будет зона фудкортов и многофункциональный торговый зал. На восьмом — коктейль-бар, ресторан и лаунж-зона. Бизнес-центр должен открыться в 2020 году.
Проект критиковали за размеры здания и выбранный стиль. В «Дана Холдингс» же говорили, что архитектурный облик здания призван связать два периода развития Минска на Октябрьской площади.
Бизнес-центр «Аякс»
Бизнес-центр «Аякс» строится входящей в структуру «Тапаса» компанией «Слайд Плюс» в самом начале улицы Могилевской — в минуте ходьбы от станции метро «Институт культуры».
Объект планируют сдать в эксплуатацию летом 2020 года. Бизнес-центр будет состоять из офисной части, паркинга, торговых помещений и кафе. На здании также будет медиафасад по типу того, что применен в бизнес-центре «Футурис».
Административный корпус метрополитена
Новый инженерный корпус будет предназначен для обслуживания 3-й и 4-й линий. В нем предполагается разместить и службу охраны подземки. Достроить его должны в первой половине 2020 года.
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Отметим, что согласно указу президента до конца 2020 года должны также достроить и «
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