







Традиционно ралли-рейд пройдет в первый месяц нового года – с 5 по 17 января. На грядущей гонке белорусы чувствуют себя одними из фаворитов - команда "МАЗ-СПОРТавто" нацелена выиграть чемпионский титул. По словам представителей Беларуси, цель участников – попасть на пьедестал.





Как рассказали "красные зубры" на пресс-конференции в Минске , автомобили перед предстоящим состязанием были доработаны, в том числе, прославившийся после победы в Марокко "капотник" Сергея Вязовича.





В команде уже привыкли "к спартанским условиям и высоким нагрузкам", которые обычно выпадают на долю экипажей и механиков, и просто констатируют: это будет настоящая гонка на выживание – таким и должен быть "Дакар".





Ралли-рейд "Дакар-2020" пройдет впервые в Саудовской Аравии, старт заявлен на 5 января, завершится гонка 17 января. Участникам предстоит преодолеть 12 этапов общей протяженностью в 7800 километров, из них 5 тысяч придется на спецучастки. В зачете грузовиков заявлено 47 экипажей, среди них – три белорусских.



