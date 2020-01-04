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Знаменитое ралли "Дакар" стартует в Саудовской Аравии

05.01.2020 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитое рейд-ралли "Дакар" стартует в воскресенье в Саудовской Аравии, эта гонка станет уже 32-й по счету.



Традиционно ралли-рейд пройдет в первый месяц нового года – с 5 по 17 января. На грядущей гонке белорусы чувствуют себя одними из фаворитов - команда "МАЗ-СПОРТавто" нацелена выиграть чемпионский титул. По словам представителей Беларуси, цель участников – попасть на пьедестал. 

Как рассказали "красные зубры" на пресс-конференции в Минске, автомобили перед предстоящим состязанием были доработаны, в том числе, прославившийся после победы в Марокко "капотник" Сергея Вязовича.

В команде уже привыкли "к спартанским условиям и высоким нагрузкам", которые обычно выпадают на долю экипажей и механиков, и просто констатируют: это будет настоящая гонка на выживание – таким и должен быть "Дакар".

Ралли-рейд "Дакар-2020" пройдет впервые в Саудовской Аравии, старт заявлен на 5 января, завершится гонка 17 января. Участникам предстоит преодолеть 12 этапов общей протяженностью в 7800 километров, из них 5 тысяч придется на спецучастки. В зачете грузовиков заявлено 47 экипажей, среди них – три белорусских. 
 
Теги: Минск
 
 
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Знаменитое рейд-ралли "Дакар" стартует в воскресенье в Саудовской Аравии, эта гонка станет уже 32-й по счету.
 
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