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После лобового ДТП маршрутки и легковушки обе машины сгорели дотла: есть погибшие

05.01.2020 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Могилевского района в субботу, 4 января. Об этом пресс-служба МВД проинформировала в официальном аккаунте в Telegram.





Вечером, около 17.20 часов, в милицию позвонили очевидцы и рассказали, что на трассе после столкновения загорелись два автомобиля. В ДТП попали микроавтобус и легковой «Фольксваген Поло». Авария произошло недалеко от деревни Сидоровичи.

– По предварительной информации легковушка выехала на встречку, совершая обгон, однако не успела завершить маневр и врезалась лоб в лоб во встречный «Мерседес Спринтер», – пояснили в пресс-службе.

В «Поло» ехали водитель с 13-летним пассажиром, они погибли от травм на месте аварии. В маршрутке кроме водителя находились еще десять пассажиров, все они доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка. В ГАИ напомнили, что на загородных дорогах обгон является самым опасным видом маневров.
 
 
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Могилевского района в субботу, 4 января. Об этом пресс-служба МВД проинформировала в...
 
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