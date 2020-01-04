3 десерта для тех, кто хочет разнообразить праздничный марафон

Источник материала: Tut.by

В преддверии очередных выходных предлагаем несколько свежих идей для праздничного читмила. Если ситуацию «гости на пороге» вы оцениваете как потенциально возможную — запаситесь песочными тарталетками. Рецепт крема и украшений от нас — 15 минут времени и тающие во рту пирожные с летними ягодами у вас на столе.

Для тех, кто планирует встречу гостей заранее — творожные роллы (на случай, если гости — адепты здорового образа жизни) и традиционные для европейских рождественских праздников — пряничные человечки.

Тарталетки с ягодами





Ингредиенты: Упаковка песочных тарталеток — 1 шт.;

Сыр маскарпоне 125 г;

Творог 100 г;

Сметана — 1 ст. л.;

Сахар — 1ст. л.;

Ванильный сахар — 5 г;

Замороженные ягоды (черника, малина).

Как готовить?

Творог протереть, добавить к нему сметану и сахар, начать взбивать на низких оборотах. К творожной смеси добавить маскарпоне, взбить до однородной консистенции. Аккуратно выложить крем в тарталетки таким образом, чтобы крем заканчивался на уровне песочных бортиков. Перед подачей украсить каждую тарталетку ягодами. По желанию можно посыпать шоколадной стружкой или украсить листьями мяты.

Творожно-ЗОЖный рахат-лукум





Ингредиенты: 180 г творога;

50 г сметаны;

1 ст. л. желатина;

1,5 ст. л. сахарной пудры;

100 г фиников;

Кокосовая стружка для посыпки.

Как готовить?

Желатин залить небольшим количеством воды и оставить на 40−60 минут. На водяной бане нагреть желатин, помешивая, до полного растворения. Снять с огня до того, как он начнет закипать. Когда желатин немного остынет, смешать со сметаной, добавить к творогу вместе с сахарной пудрой — и все перемешать до однородности. Полученную массу отправить в холодильник на 15−20 минут. Хорошо промыть финики, удалить косточку (если есть), мелко нарезать либо измельчить блендером. Силиконовый коврик застелить пищевой пленкой и посыпать кокосовой стружкой. Охлажденную творожную массу выложить на коврик так, чтобы получилась горизонтальная полоса шириной 5−7 см. На середину по всей длине выложить измельченные финики. Скрутить в рулет. При желании придать прямоугольную форму. Отправить в холодильник на 2 часа. Перед подачей аккуратно снять пищевую пленку, нарезать ножом на кусочки шириной 3−4 см. При желании можно дополнительно посыпать сверху кокосовой стружкой.

Пряничные человечки





Ингредиенты: Мука 260 г;

Сахар 40 г;

Масло сливочное 60 г (растопить и остудить до комнатной температуры);

Мед 80 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сода 1 ч. л.;

Гвоздика ¼ ч. л.;

Корица 1 ч. л.;

Имбирь 0,5 ч. л.

Как готовить?

В небольшой кастрюле подогреть мед, сахар и специи, периодически помешивая до полного растворения ингредиентов. Снять с огня. Добавить к медовой смеси соду, чуть позже — сливочное масло, перемешать. Взбить яйцо и добавить его к смеси. Смешать до однородности. Затем порциями добавлять муку, замешивая достаточно тугое, но в то же время эластичное тесто. Раскатать и вырезать формы в зависимости от предпочтений. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20 минут (края фигурок должны стать румяными).

Вкусных праздников!