3 десерта для тех, кто хочет разнообразить праздничный марафон

В преддверии очередных выходных предлагаем несколько свежих идей для праздничного читмила. Если ситуацию «гости на пороге» вы оцениваете как потенциально возможную — запаситесь песочными тарталетками. Рецепт крема и украшений от нас — 15 минут времени и тающие во рту пирожные с летними ягодами у вас на столе.
Для тех, кто планирует встречу гостей заранее — творожные роллы (на случай, если гости — адепты здорового образа жизни) и традиционные для европейских рождественских праздников — пряничные человечки.
Тарталетки с ягодами
Ингредиенты:
Упаковка песочных тарталеток — 1 шт.;
Сыр маскарпоне 125 г;
Творог 100 г;
Сметана — 1 ст. л.;
Сахар — 1ст. л.;
Ванильный сахар — 5 г;
Замороженные ягоды (черника, малина).
Как готовить?
Творог протереть, добавить к нему сметану и сахар, начать взбивать на низких оборотах.
К творожной смеси добавить маскарпоне, взбить до однородной консистенции.
Аккуратно выложить крем в тарталетки таким образом, чтобы крем заканчивался на уровне песочных бортиков.
Перед подачей украсить каждую тарталетку ягодами. По желанию можно посыпать шоколадной стружкой или украсить листьями мяты.
Творожно-ЗОЖный рахат-лукум
Ингредиенты:
180 г творога;
50 г сметаны;
1 ст. л. желатина;
1,5 ст. л. сахарной пудры;
100 г фиников;
Кокосовая стружка для посыпки.
Как готовить?
Желатин залить небольшим количеством воды и оставить на 40−60 минут.
На водяной бане нагреть желатин, помешивая, до полного растворения. Снять с огня до того, как он начнет закипать.
Когда желатин немного остынет, смешать со сметаной, добавить к творогу вместе с сахарной пудрой — и все перемешать до однородности. Полученную массу отправить в холодильник на 15−20 минут.
Хорошо промыть финики, удалить косточку (если есть), мелко нарезать либо измельчить блендером.
Силиконовый коврик застелить пищевой пленкой и посыпать кокосовой стружкой.
Охлажденную творожную массу выложить на коврик так, чтобы получилась горизонтальная полоса шириной 5−7 см.
На середину по всей длине выложить измельченные финики. Скрутить в рулет. При желании придать прямоугольную форму.
Отправить в холодильник на 2 часа.
Перед подачей аккуратно снять пищевую пленку, нарезать ножом на кусочки шириной 3−4 см. При желании можно дополнительно посыпать сверху кокосовой стружкой.
Пряничные человечки
Ингредиенты:
Мука 260 г;
Сахар 40 г;
Масло сливочное 60 г (растопить и остудить до комнатной температуры);
Мед 80 г;
Яйцо — 1 шт.;
Сода 1 ч. л.;
Гвоздика ¼ ч. л.;
Корица 1 ч. л.;
Имбирь 0,5 ч. л.
Как готовить?
В небольшой кастрюле подогреть мед, сахар и специи, периодически помешивая до полного растворения ингредиентов. Снять с огня.
Добавить к медовой смеси соду, чуть позже — сливочное масло, перемешать.
Взбить яйцо и добавить его к смеси. Смешать до однородности.
Затем порциями добавлять муку, замешивая достаточно тугое, но в то же время эластичное тесто.
Раскатать и вырезать формы в зависимости от предпочтений. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20 минут (края фигурок должны стать румяными).