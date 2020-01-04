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3 десерта для тех, кто хочет разнообразить праздничный марафон

05.01.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В преддверии очередных выходных предлагаем несколько свежих идей для праздничного читмила. Если ситуацию «гости на пороге» вы оцениваете как потенциально возможную — запаситесь песочными тарталетками. Рецепт крема и украшений от нас — 15 минут времени и тающие во рту пирожные с летними ягодами у вас на столе.

Для тех, кто планирует встречу гостей заранее — творожные роллы (на случай, если гости — адепты здорового образа жизни) и традиционные для европейских рождественских праздников — пряничные человечки.

Тарталетки с ягодами


Ингредиенты:

  • Упаковка песочных тарталеток — 1 шт.;
  • Сыр маскарпоне 125 г;
  • Творог 100 г;
  • Сметана — 1 ст. л.;
  • Сахар — 1ст. л.;
  • Ванильный сахар — 5 г;
  • Замороженные ягоды (черника, малина).

Как готовить?

  1. Творог протереть, добавить к нему сметану и сахар, начать взбивать на низких оборотах.
  2. К творожной смеси добавить маскарпоне, взбить до однородной консистенции.
  3. Аккуратно выложить крем в тарталетки таким образом, чтобы крем заканчивался на уровне песочных бортиков.
  4. Перед подачей украсить каждую тарталетку ягодами. По желанию можно посыпать шоколадной стружкой или украсить листьями мяты.

Творожно-ЗОЖный рахат-лукум


Ингредиенты:

  • 180 г творога;
  • 50 г сметаны;
  • 1 ст. л. желатина;
  • 1,5 ст. л. сахарной пудры;
  • 100 г фиников;
  • Кокосовая стружка для посыпки.

Как готовить?

  1. Желатин залить небольшим количеством воды и оставить на 40−60 минут.
  2. На водяной бане нагреть желатин, помешивая, до полного растворения. Снять с огня до того, как он начнет закипать.
  3. Когда желатин немного остынет, смешать со сметаной, добавить к творогу вместе с сахарной пудрой — и все перемешать до однородности. Полученную массу отправить в холодильник на 15−20 минут.
  4. Хорошо промыть финики, удалить косточку (если есть), мелко нарезать либо измельчить блендером.
  5. Силиконовый коврик застелить пищевой пленкой и посыпать кокосовой стружкой.
  6. Охлажденную творожную массу выложить на коврик так, чтобы получилась горизонтальная полоса шириной 5−7 см.
  7. На середину по всей длине выложить измельченные финики. Скрутить в рулет. При желании придать прямоугольную форму.
  8. Отправить в холодильник на 2 часа.
  9. Перед подачей аккуратно снять пищевую пленку, нарезать ножом на кусочки шириной 3−4 см. При желании можно дополнительно посыпать сверху кокосовой стружкой.

Пряничные человечки


Ингредиенты:

  • Мука 260 г;
  • Сахар 40 г;
  • Масло сливочное 60 г (растопить и остудить до комнатной температуры);
  • Мед 80 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Сода 1 ч. л.;
  • Гвоздика ¼ ч. л.;
  • Корица 1 ч. л.;
  • Имбирь 0,5 ч. л.

Как готовить?

  1. В небольшой кастрюле подогреть мед, сахар и специи, периодически помешивая до полного растворения ингредиентов. Снять с огня.
  2. Добавить к медовой смеси соду, чуть позже — сливочное масло, перемешать.
  3. Взбить яйцо и добавить его к смеси. Смешать до однородности.
  4. Затем порциями добавлять муку, замешивая достаточно тугое, но в то же время эластичное тесто.
  5. Раскатать и вырезать формы в зависимости от предпочтений. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20 минут (края фигурок должны стать румяными).

Вкусных праздников!

 
 
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